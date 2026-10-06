Новые UltraWide-мониторы LG на российском рынке

Компания diHouse представляет на российском рынке две новейшие UltraWide-модели игровых мониторов от LG: 34-дюймовый LG 34GX900A и 39-дюймовый LG 39GX900A. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Российский рынок мониторов демонстрирует качественную перестройку структуры спроса. Потребительский фокус сместился в сторону технологичных моделей крупных диагоналей. На текущий момент почти каждый второй проданный в России монитор имеет диагональ 27 дюймов, а каждый третий — разрешение QHD. Параллельно фиксируется опережающий рост сегмента игровых мониторов, который повторяет глобальный тренд. По данным исследовательской компании Omdia, этот сектор в мире вырос на 50,2%. Ключевым технологическим драйвером сегмента стали OLED-модели на базе органических светодиодов.

Спрос на них со стороны геймеров стабильно увеличивается по нескольким причинам: истинный черный цвет и бесконечная контрастность 1 000 000:1: в OLED каждый пиксель светится независимо; время отклика пикселя составляет рекордные 0,03 мс, полностью устраняя размытие и шлейфы в динамичных сценах; плавность: модели поддерживают частоту обновления 240 Гц при высоком разрешении WQHD (1440p); современные OLED-мониторы работают без страха выгорания пикселей благодаря продвинутым встроенным алгоритмам компенсации.

Изогнутый монитор 34" LG 34GX900A наделен радиусом изгиба 800R, соотношением сторон 21:9 и разрешением WQHD (3440х1440) и подходит для одновременной работы с несколькими окнами. Модель имеет сертификат VESA DisplayHDR True Black 400, цветовой охват 98,5% DCI-P3 и оснащена современными портами HDMI 2.1 и USB Type-C с возможностью зарядки до 65 Вт.

Монитор 39" LG 39GX900A с диагональю 38,5 дюйма при том же радиусе изгиба 800R. Большая площадь экрана в сочетании с технологией микролинз MLA+ обеспечивает пиковую яркость до 1300 нит. Монитор поддерживает технологии синхронизации Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro, оснащен встроенной акустической системой 7W x2 с поддержкой DTS HeadPhone:X и RGB-подсветкой Hexagon.

Новинки предлагаются по следующим ориентировочным розничным ценам: монитор LG 34GX900A – 107 999 руб., а LG 39GX900A – 134 999 руб.