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МТС выводит на рынок быстровозводимую опору связи с автономным электропитанием

МТС объявляет о выводе на телекоммуникационный рынок России быстровозводимой многофункциональной опоры, которая способна обеспечить мобильной связью удаленные и малонаселенные территории, где нет возможности подключения к электросетям. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Многофункциональная опора МФО-15 высотой 15 метров, оснащенная климатическим шкафом с литиевыми аккумуляторами и дизель-генератором, может работать вдоль автотрасс и железных дорог, в местах добычи полезных ископаемых и природных ресурсов, строительных и промысловых работ, возле временных вахтовых поселков, а также для организации выделенных технологических сетей Private LTE/5G в промышленности.

Опора собирается за три часа тремя специалистами и краном-манипулятором. Дизель-генератор на одной заправке топливом обеспечивает работу базовой станции 12 дней без внешнего электроснабжения. После дозаправки цикл повторяется.

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«После окончания тестирования мы предложим МФО-15 заказчикам как эффективное решение для организации связи. Например, такие опоры могут быть особенно востребованы при реализации государственной программы по обеспечению связью федеральных автотрасс на удаленных и малонаселенных территориях. Их использование способно решить давнюю проблему строительства телеком-инфраструктуры в местах, где нет линий электропередач. Тиражирование этого решения даст бесперебойную связь работникам транспорта и пассажирам на автомобильных и железных дорогах, строителям, работникам добывающих предприятий, жителям вахтовых поселков в регионах Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера», – отметил директор дирекции развития сети МТС Алексей Маслянкин.

Партнером МТС в проекте – разработчиком и производителем опоры – является АО «Социнтех-Инстал» (Нижегородская область). МФО-15 может выпускаться в различных исполнениях, в том числе без литиевых аккумуляторов и дизель-генератора. В зависимости от ветровой нагрузки, высота опоры может быть увеличена до 24 метров (I ветровой район) и до 21,7 метра (II ветровой район).

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