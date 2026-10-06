Кто выбирает Binrobi: портрет аудитории цифровой платформы

Binrobi, цифровая платформа честного обмена, опубликовала данные о своей аудитории: ядро составляют взрослые пользователи 35–44 лет, которые проводят в средне 2,5–3 часа в день. География проекта охватила более 50 регионов России, при этом 58% пользователей живут за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом CNews сообщили представители Binrobi.

Пользователь Binrobi получает доступ к цифровой среде в обмен на свое внимание. Устройство с подключенной связью и интернетом открывают возможность пользоваться всем необходимым и оставаться на связи. Компания поделилась данными о том, кто уже подключился к платформе и как люди проводят в ней время.

2,5–3 часа в день: как устроено время пользователя в Binrobi

По внутренней статистике, пользователи Binrobi проводят в цифровой среде от 2,5 до 3 часов в день. При этом речь идет об осознанном взаимодействии с контентом и сервисами. Люди подключаются к платформе, потому что это закрывает их базовые цифровые потребности — связь, интернет, доступ к приложениям — без привычных ежемесячных расходов.

Не студенты и не гики. Ядро аудитории — взрослые люди, которые умеют считать деньги

Вопреки стереотипу о том, что подобные модели интересны только молодежи, основу аудитории Binrobi составляют взрослые люди 35–44 лет — это 30% всех пользователей. За ними следуют группы 25–34 года (27%) и 45–54 года (20%). Доля молодежи 18–24 года — 14%, а пользователей старше 55 лет — 9%.

Еще интереснее, чем эти люди увлекаются. По данным Binrobi, за сентябрь–октябрь 2026 г., аудитория платформы в 3,5 раза чаще интересуется финансовой тематикой, чем средний пользователь российского интернета. Одежда и аксессуары увлекают их почти в 3 раза сильнее, а красота и здоровье — почти в 2 раза. При этом более половины пользователей активно следят за спортом и развлечениями.

Больше половины — из регионов

География платформы продолжает расти. Если на старте основную долю составляли жители Москвы и Санкт-Петербурга, то сегодня 58% пользователей живут за пределами двух столиц. Структура на октябрь 2026 г.: Москва и Московская область — 42%; Санкт-Петербург и Ленинградская область — 13%; Краснодарский край — 5%; Нижегородская и Свердловская области — по 4%; Челябинская область — 3%; Самарская и Воронежская области — по 3%; Новосибирская область и Красноярский край — по 2%; другие регионы — 19%.

Особенно быстро платформа растет в крупных городах — Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Краснодаре и Нижнем Новгороде, где люди все чаще ищут способы не переплачивать за цифровую жизнь.

«Мы видим, что люди устали от ситуации, когда их внимание забирают, но ничего не дают взамен, — сказал Александр Моисеев, генеральный директор Binrobi. — Цифры показывают: к нам приходят взрослые, осознанные люди, которые умеют считать деньги и не хотят переплачивать за связь и интернет. Для них Binrobi не про халяву, а про справедливость. Они получают свободный доступ ко всему, что нужно для жизни на связи, а их внимание становится осознанным вкладом, а не скрытым налогом. Мы ломаем старый порядок, в котором технологии доступны только тем, кто может за них заплатить».

В ближайшие месяцы команда Binrobi планирует расширить набор сервисов внутри платформы и предложить пользователям новые сценарии цифровой жизни — больше контента, больше полезных приложений и больше возможностей.