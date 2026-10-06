Киберстратегия Шарджи повысит спрос на отраслевую киберзащиту и локальные облака

Различия в данных, оборудовании и ИТ-инфраструктуре потребуют разных архитектур защиты для медицинских, образовательных и финансовых организаций. Такой подход заложен в стратегии Шарджи на 2026-2031 гг.: медицинскому сектору нужны защита подключенного оборудования и локальные облака, образованию - безопасность сетей и цифровых сервисов, финансам - защита программных интерфейсов и сегментация инфраструктуры. Для российских разработчиков и интеграторов это означает необходимость отраслевой адаптации продуктов при работе с зарубежными заказчиками. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В здравоохранении кибербезопасность связана с доступностью клинических систем и медицинского оборудования. Электронные медицинские записи и подключенные устройства требуют защиты конечных точек, сетей и электронной почты. Требования к размещению данных пациентов также поддерживают спрос на облачную инфраструктуру, расположенную в ОАЭ. Сведений о завершенных внедрениях и достигнутом эффекте пока нет.

Образовательным организациям предстоит защищать данные студентов и сотрудников, цифровые классы, сети кампусов и сервисы дистанционного обучения. Большое число пользователей и устройств расширяет поверхность атаки, поэтому технические средства дополняются обучением. Проект образовательных программ по кибербезопасности уже охватил более 140 тыс. учащихся.

В финансовом секторе приоритетами станут сегментация сетей, защита интерфейсов программирования приложений (API) и локальное хранение информации. Развитие открытых банковских сервисов повышает требования к безопасности программных интерфейсов, а ограничения на трансграничную передачу данных стимулируют создание локальной инфраструктуры. Центральный банк ОАЭ разрабатывает защищенную национальную облачную платформу для финансовых организаций, но она пока не введена в эксплуатацию.

«Базовый набор продуктов может совпадать, однако архитектура защиты будет разной. В медицине критична доступность подключенного оборудования, в образовании - безопасность распределенных сетей и большого числа устройств, в финансах - защита транзакций и программных интерфейсов. Поставщикам придется учитывать отраслевые процессы и состав инфраструктуры каждого заказчика», - сказал Виктор Гулевич, руководитель направления информационной безопасности управления международного бизнеса ГК Softline.

К 2031 г. спрос может разделиться между локальной инфраструктурой для хранения данных и специализированными отраслевыми решениями. Для российских ИТ-компаний, работающих на внешних рынках, ценность продукта будет зависеть от возможности адаптировать его к медицинскому оборудованию, образовательным сетям и финансовым сервисам.