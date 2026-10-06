«ИТ и СБ решения» интегрировала цифровую HR-платформу с «МТС Линк»

«ИТ и СБ решения», российский разработчик и системный интегратор, реализовал интеграцию собственной цифровой HR-платформы с сервисами «МТС Линк». Интеграция позволила объединить решения для цифровых HR-процессов и инструменты «МТС Линк» для корпоративных коммуникаций и обучения в едином окне. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Цифровая HR-платформа предназначена для повседневной работы с командой. Руководители могут работать с профилями сотрудников, искать специалистов по навыкам, компетенциям и должностным обязанностям, создавать и отслеживать кадровые заявки. Модуль целеполагания позволяет связывать цели компании с целями команд и сотрудников, назначать типовые цели и контролировать их выполнение в рамках регулярных циклов.

Для управления проектами в платформе предусмотрены портфели проектов, назначение ответственных и участников, распределение занятости сотрудников и контроль плановых и фактических затрат. Отдельный модуль позволяет планировать и согласовывать отпуска, учитывать отсутствие сотрудников при организации работы команды. Аналитика по KPI и фонду оплаты труда подразделений, дочерних предприятий и филиалов помогает оценивать затраты на персонал.

Цифровую HR-платформу можно интегрировать с «1С:ЗУП», СКУД и другими корпоративными системами, чтобы использовать кадровые данные в HR-сервисах и сокращать повторный ввод информации. Для обмена с внешними решениями предусмотрен API. Платформа включена в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

Благодаря интеграции пользователям стали доступны инструменты для взаимодействия внутри команды: корпоративные чаты, онлайн-встречи и конференции, формы и опросы для сбора обратной связи. Отдельный сценарий — корпоративное обучение через платформу «МТС Линк Курсы». Сотрудник видит назначенные и пройденные курсы и может перейти в каталог учебных программ. Руководитель может контролировать прохождение обучения командой, что напрямую влияет на повышение уровня квалификации сотрудников.

«Корпоративные системы все реже работают изолированно: бизнесу важно объединять HR-процессы, коммуникации и обучение в единой среде. Интеграция «МТС Линк» и HR-платформы «ИТ и СБ решений» позволяет компаниям выстраивать целостную систему работы с сотрудниками — от постановки целей и повседневного общения до управления задачами и развития компетенций. При этом HR-специалисты освобождаются от рутины и могут сосредоточиться на том, что невозможно делегировать: заботе о сотрудниках и живом взаимодействии с ними, — отметил коммерческий директор «МТС Линк» Дмитрий Головин.

«Мы развиваем нашу Цифровую HR-платформу как единую среду для управления ключевыми HR-процессами — от работы с командами и целями до обучения и внутренних коммуникаций. Интеграция с «МТС Линк» стала логичным шагом в развитии продукта: она дополняет HR-сервисы инструментами, которые сотрудники используют в ежедневной работе. Для нас важно не просто увеличивать количество доступных функций, а делать взаимодействие с платформой еще более удобным для сотрудников и руководителей», — сказал учредитель и генеральный директор «ИТ и СБ решения» Бен Саркисян.