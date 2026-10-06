Разделы

Техника Импортонезависимость
|

«ICL Техно» поставила 15 тыс. ноутбуков «МосТех» в школы столицы

С российским производителем вычислительной техники «ICL Техно», который базируется в Татарстане, департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы поставили 15 тыс. ноутбуков бренда «МосТех» в 143 школы столицы для оснащения компьютерных классов и обеспечения технической возможности проведения компьютерного тестирования учеников 9-11 классов. Об этом CNews сообщили представители «ICL Техно».

Кроме того, компания оснастила 407 школ 1500 умных тележек с системой подзарядки, которые превращают любой учебный класс в мобильный компьютерный класс. Это решение упрощает организацию учебного процесса, позволяет быстро развернуть рабочее место для целого класса без необходимости прокладки стационарной электросети к каждому устройству.

Коммерческий директор «ICL Техно» Ильдар Вагизов рассказал, что задача предприятия — предоставить ученикам и учителям инструменты, которые работают стабильно и безотказно. По его словам, особенно важно, что компания поставила не просто ноутбуки, а комплексное решение. Умные тележки с системой централизованной зарядки гарантируют, что техника всегда готова к уроку, снимая эту нагрузку с ИТ-специалистов и преподавателей.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Данилов, РБС: Уже сегодня ИТ-решения позволяют бизнесу подключать цифровой рубль за один день

Купить новый принтер или перейти на Linux. Microsoft ломает механизмы поддержки принтеров в Windows – старые перестанут работать

ИТ, активы и инфраструктура в одном контуре: какие перемены это даст компании?

Власти оштрафовали разработчика микросхем для космоса на 175 миллионов

Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении

В России создан первый в мире 3D-принтер с автоматической сменой печатающих голов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще