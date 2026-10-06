«ICL Техно» поставила 15 тыс. ноутбуков «МосТех» в школы столицы

С российским производителем вычислительной техники «ICL Техно», который базируется в Татарстане, департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы поставили 15 тыс. ноутбуков бренда «МосТех» в 143 школы столицы для оснащения компьютерных классов и обеспечения технической возможности проведения компьютерного тестирования учеников 9-11 классов. Об этом CNews сообщили представители «ICL Техно».

Кроме того, компания оснастила 407 школ 1500 умных тележек с системой подзарядки, которые превращают любой учебный класс в мобильный компьютерный класс. Это решение упрощает организацию учебного процесса, позволяет быстро развернуть рабочее место для целого класса без необходимости прокладки стационарной электросети к каждому устройству.

Коммерческий директор «ICL Техно» Ильдар Вагизов рассказал, что задача предприятия — предоставить ученикам и учителям инструменты, которые работают стабильно и безотказно. По его словам, особенно важно, что компания поставила не просто ноутбуки, а комплексное решение. Умные тележки с системой централизованной зарядки гарантируют, что техника всегда готова к уроку, снимая эту нагрузку с ИТ-специалистов и преподавателей.