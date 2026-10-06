Разделы

Техника
|

Caviar создал ударопрочный корпус для iPhone 18 Pro ко дню рождения Президента России

Caviar представил специальную лимитированную серию смартфонов на базе iPhone 18 Pro и Samsung S26, приуроченную ко дню рождения Президента России Владимира Путина. Новые модели получили названия «Единство» и «Говорит Президент». Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Новый корпус Matte Black вместо серийного черного

Стандартную глянцевую поверхность корпуса iPhone 18 Pro Caviar заменил матовым покрытием Matte Black собственной разработки. Мягкая soft-touch фактура приятна на ощупь, меньше собирает отпечатки пальцев и помогает корпусу дольше сохранять аккуратный внешний вид.

По результатам внутренних испытаний Caviar, Matte Black показал более высокую устойчивость к износу по сравнению со стандартной поверхностью серийного корпуса iPhone 18 Pro. Производство такого корпуса требует дополнительных технологических операций и усложняет процесс изготовления. Поэтому на первом этапе Caviar решил использовать Matte Black только для смартфонов лимитированной серии, приуроченной ко дню рождения Президента России.

media5.jpg

Caviar

Авиационный титан

Основным материалом обеих моделей стал авиационный титан. Металл сочетает небольшую массу с высокой прочностью и используется Caviar для изготовления элементов корпуса. Каждый смартфон выпускается ограниченным тиражом в 19 экземпляров. Номер экземпляра указывается на корпусе и подтверждает принадлежность устройства к лимитированной серии. Версия на базе iPhone 18 Pro выполнена практически полностью в черном цвете. В модели на базе Samsung S26 черный фон дополнен крупным золотым акцентом в виде российского орла.

«Только единство делает нас сильными»

На корпусе смартфонов размещена фраза «Только единство делает нас сильными». Надпись отсылает к выступлению Президента России 19 мая 2023 г. на заседании Совета по межнациональным отношениям в Пятигорске. Для оформления смартфона Caviar использовал сокращенную версию высказывания, а одна из моделей называется «Единство».

Цитаты Президента

От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес
От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес цифровизация

Также специально для лимитированной серии Caviar подготовил мини-фильм, в котором собраны семь знаковых фраз Президента. Видео встроено в интерактивную упаковку Caviar и запускается на интегрированном экране при открытии бокса.

Стоимость моделей начинается от 624 000 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

Купить новый принтер или перейти на Linux. Microsoft ломает механизмы поддержки принтеров в Windows – старые перестанут работать

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских лоукод-платформ

Власти оштрафовали разработчика микросхем для космоса на 175 миллионов

CNews Analytics впервые опубликовал топ-15 российских поставщиков IBP-систем

В России создан первый в мире 3D-принтер с автоматической сменой печатающих голов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще