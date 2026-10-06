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Более 10 млн человек воспользовались биометрической оплатой Сбербанка

Сбербанк проанализировал статистику биометрических платежей. Россияне используют «Оплату улыбкой» для повседневных покупок и крупных расходов — вплоть до покупки автомобиля. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

По данным на начало сентября 2026 г., сервисом воспользовалось уже более 10 млн человек, а впервые оплатили свои покупки улыбкой 4,6 млн клиентов. Биометрические платежи совершали во всех 89 регионах страны.

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Основной сценарий использования технологии — покупка продуктов: на продовольственные магазины и супермаркеты приходится 65,4% всех платежей улыбкой. В августе 2026 г. пользователи совершали в среднем восемь платежей улыбкой за месяц. Наиболее активно биометрией платят днем: с 12 до 15 часов проходит 32% операций. Сервис может пригодиться, например, если во время дневного перерыва нужно зайти за продуктами, а карта и телефон остались на работе.

Чтобы начать пользоваться сервисом «Оплата улыбкой», достаточно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» выбрать банковскую карту, создать код улыбки и перейти в приложение «Госуслуги» для регистрации биометрии. Сервис также доступен и клиентам других банков, подключить его можно в личном кабинете «Cбер ID». Для оплаты на кассе на экране терминала нужно нажать «Оплатить улыбкой» и посмотреть в камеру – оплата пройдет мгновенно. Для дополнительной защиты система может запросить четырехзначный код улыбки, который пользователь создает при подключении сервиса. При оплате улыбкой с карты другого банка сохраняются преимущества программы лояльности банка, выпустившего карту, например начисление кешбэка.

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