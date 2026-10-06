Безопасный разум суверенной индустрии: «Группа Астра» впервые представляет экосистему доверенного ИИ на форуме «Цифровые решения — 2026»

«Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного программного обеспечения в Национальном центре «Россия», на главном ИТ-форуме страны «Цифровые решения — 2026» впервые масштабно демонстрирует собственную экосистему доверенных ИИ-решений. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Вендор кардинально меняет правила игры на корпоративном рынке: вместо создания очередного изолированного чат-бота компания предлагает бизнесу и государству полноценную защищенную среду для безопасного применения любых генеративных моделей внутри периметра организации. Новая экосистема гарантирует бескомпромиссную защиту критических данных, увеличивает скорость ИТ-разработки более чем на 50% и объединяет передовое ПО с высокопроизводительными отечественными программно-аппаратными комплексами.

Доверие вместо хайпа: ИИ в закрытом контуре предприятия

Центральной премьерой экспозиции «Группы Астра», а также одним из ключевых событий форума «Цифровые решения – 2026» стала линейка «Астра ИИ» — комплексная инфраструктура, спроектированная специально для безопасного внедрения искусственного интеллекта в закрытых корпоративных контурах, на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) и в органах государственной власти.

Фундаментом доверия выступает флагманская агентная операционная система Astra Linux, которая обеспечивает строгий мандатный контроль доступа и изоляцию процессов. Все операции и вычислительные нагрузки ИИ-систем выполняются строго внутри периметра компании: данные не покидают инфраструктуру предприятия и не передаются во внешние публичные облака или зарубежные сервисы, что исключает риски утечек коммерческой тайны, персональных данных (152-ФЗ) и конфиденциальной информации.

Архитектура экосистемы «Астра ИИ»: от разработки кода до умного офиса

Линейка продуктов «Астра ИИ» закрывает полный жизненный цикл применения технологий искусственного интеллекта в организации.

«Астра ИИ [Код]» — специализированная агентная система для разработчиков программного обеспечения, функционирующая в закрытом контуре. Решение автоматизирует рутинные этапы написания, тестирования и рефакторинга кода, позволяя ИТ-командам повысить общую производительность разработки более чем на 50%.

«Астра ИИ [Цифровой офис]» — корпоративное мультиагентное приложение для повседневных бизнес-процессов. Оно включает в себя несколько прикладных ИИ-ассистентов.

«Астра ИИ [Платформа]» — low-code среда для быстрого проектирования, оркестрации и визуальной сборки собственных агентных сервисов и сквозных ИИ-пайплайнов.

«Астра ИИ [Хаб]» — корпоративный центр управления ИИ-активами предприятия на базе платформы контейнеризации «Боцман». Позволяет централизованно хранить модели, гибко распределять вычислительные ресурсы GPU/CPU и разграничивать права доступа сотрудников.

«Астра ИИ [Траектория]» — методология и практический стандарт перехода к агентной разработке ПО. Решение включает аудит текущих процессов разработки, формирование цифрового двойника команды, чек-листы внедрения и регулярный анализ изменений. Такой комплексный подход позволяет точно выявить этапы производственного цикла, где применение ИИ дает максимальный эффект, обеспечивая измеримый и гарантированный рост эффективности работы ИТ-специалистов.

Помимо локальной on-premise установки и защищенного облачного сценария через Astra Cloud, клиентам доступны готовые программно-аппаратные комплексы (ПАК). Специализированный ПАК «Группы Астра» для задач машинного обучения и инференса демонстрирует до четырех раз более высокую производительность, чем стандартные серверные архитектуры с аналогичными GPU-акселераторами. Для максимального технологического суверенитета часть аппаратных комплексов реализована на базе отечественных процессоров Baikal, обеспечивая рекордное быстродействие в связке с корпоративным софтом и системами «1С».

Комплексный подход нового поколения: инфраструктура «из коробки»

Премьера экосистемы доверенного ИИ стала логическим продолжением глобальной стратегии «Группы Астра» по переходу от разрозненных программных продуктов к упакованным инфраструктурным сценариям. Сегодня заказчик, разворачивая серверную версию Astra Linux, получает готовую инженерную платформу с преднастроенными компонентами: службой каталогов ALD Pro, СУБД Tantor, системой резервного копирования RuBackup и средствами мониторинга. Экосистема «Астра ИИ» органично встраивается в этот стек, превращая контур предприятия в самодостаточную интеллектуальную фабрику.

Стенд «Группы Астра» открыт для гостей и участников форума «Цифровые решения — 2026» в Национальном центре «Россия» с 6 по 10 октября. Эксперты компании проводят живые демонстрации работы агентных систем, презентуют сценарии прироста производительности для разработчиков и тестируют отказоустойчивые ПАКи на реальных корпоративных нагрузках.

«Мы не стремимся создать очередной генеративный чат-бот или вступать в бесконечную конкуренционную гонку языковых моделей. Наша задача как инфраструктурного лидера — дать российскому бизнесу и государству надежный, абсолютно доверенный технологический фундамент. Фундамент, внутри которого можно без малейших опасений развернуть абсолютно любую современную генеративную модель, кратно ускорить бизнес-процессы и быть на 100% уверенным, что ни один байт чувствительной информации не уйдет за пределы контура», – сказал технический директор «Группы Астра» Антон Шмаков.