«Алиса AI» активно встраивается в «коммерческий» поиск «Яндекса», а коммерция ― в «Алису AI»

По данным исследования «Ашманов и партнеры» еще весной ответы «Алисы» в коммерческом поиске «Яндекса» почти отсутствовали: в апреле 2026, почти через год после запуска «поиска с Алисой», ИИ-блок отображался в результатах поиска только для одного запроса из тысячи запросов выборки по eCommerce. В июле доля «быстрых ответов» «Алисы AI» составила уже около 15% для запросов из аналогичной выборки, причем нейроблок часто оказывался выше всех остальных результатов. Несмотря на то, что быстрые ИИ-ответы в выдаче визуально конкурируют со ссылками на товарные страницы онлайн-магазинов, функционально они их пока не заменяют и носят информационно-вспомогательный характер. Однако с их появлением перспективы использования ИИ в поиске становятся яснее. Об этом CNews сообщили представители «Ашманов и партнеры».

«Яндекс» пока разделяет информационные и коммерческие сценарии для «Алисы»

ИИ «Яндекса» теперь умеет включать в «полные» ответы на коммерческие запросы во вкладке «Алиса AI» разделы с информацией о магазинах и товарах. «Алиса» готова к тому, чтобы провести пользователя от запроса до решения о покупке «в рамках диалога». Однако «Яндекс» пока не спешит вводить коммерческие элементы в «быстрые ответы» прямо в результатах поиска. Это может быть связано с тем, что ответы «Алисы» непосредственно в результатах поиска прямо влияют на покупательскую аудиторию и монетизацию поисковика.

Быстрые ответы «Алисы» в коммерческой выдаче ― пока что подстраховка на случай, если пользователь все-таки хотел не купить, а получить информацию — или сначала получить информацию, а потом купить. Такие ответы для коммерческих запросов почти всегда офлайновые (то есть максимально экономичные для Яндекса): в отличие от полных ответов и от ИИ-блоков в ответах на многие информационные запросы, они не пересобираются каждый раз на базе поисковых запросов в реальном времени — и могут не меняться неделями.

Доля быстрых ИИ-ответов в коммерческой выдаче с высокой вероятностью продолжит расти, охватывая всё больше частотных запросов о товарах без однозначно выраженного коммерческого или информационного интента: например, «фены Dyson» или «машина из Китая».

Конкуренция среди источников в полных ответах Алисы становится жестче, а конкурировать придется не только за ссылку на сайт

После июньского обновления «Алиса» стала использовать меньше запросов при формировании ответа. Если в апреле на один исходный запрос приходилось примерно по четыре производных, то в июле — только по два с небольшим. Рамки отбора источников в 2026 г. стали более жесткими: по пять страниц на запрос, более половины из топ-5, более 90% из топ-10.

Однако в полных коммерческих ответах конкуренция теперь идет не только за попадание сайта в число источников. Коммерческие разделы в полных ответах теперь бывают двух видов — «магазинные» и «товарные». Непосредственно на основе коммерческих источников, отобранных «Алисой», формируются только магазинные разделы, причем туда попадают не все отобранные источники — иногда буквально один-два.

В товарных разделах действует другая логика. Страницы-источники выступают только в качестве отправного пункта для выбора моделей и формирования запросов к «Яндекс.Товарам». Информация о моделях и товарные предложения (карточки товаров) берутся не с них, а из сервиса «Яндекса». У магазина, с которого взята страница-источник, никакого преимущества здесь нет: ссылка из карточки может вести в другой магазин.

После большого обновления 25 июня товарных разделов в ответах «Алисы» стало заметно больше.

Как меняется коммерческий поиск

Быстрые ответы «Алисы», с одной стороны, дают возможность тем же онлайн-магазинам дополнительно заявить о себе, но уже в качестве инфо-источников для быстрого ИИ-ответа (правда данные в быстрых ответах обновляются довольно редко). (по данным нашего опроса онлайн-покупатели на 30% чаще обращают внимание на ИИ-блок, чем на результаты поиска)

С другой стороны, формируется новый сценарий товарного поиска, при котором быстрые ИИ-ответы в выдаче становятся точкой входа в более глубокий диалог с Алисой AI. Внутри полного ответа конкуренция строится и за попадание в раздел магазинов, которые рекомендует «Алиса», и за попадание в товарный раздел, в котором ключевую роль будут играть цены и рейтинги.

Изменения в поиске «Яндекса» и в ответах «Алисы» в целом отвечают ожиданиям самих онлайн-покупателей, у которых назрел запрос на ускорение и упрощение выбора товаров в Сети. Большинство опрошенных нами покупателей (69%) согласны, что ИИ-сервисы ускоряют поиск товаров и упрощают процесс их изучения. ИИ-ответы в поисковых системах использует подавляющее число опрошенных (74%).

Несмотря на то, что по распространенности среди онлайн-покупателей ИИ-сервисы пока отстают от маркетплейсов и поисковиков, среди пользователей ИИ они лидируют по четырем из семи популярных поисковых сценариев: поиск идей для покупки, сравнение товаров, изучение характеристик, поиск выгодных цен.

Общение с ИИ все чаще оказывается и одним из последних информационных этапов перед покупкой. Две трети опрошенных совершали покупки сразу после взаимодействия с ИИ-сервисом: 14% — часто, 52% — иногда. У 38% купленный товар часто или почти всегда совпадает с рекомендацией нейросети, еще у 45% такое совпадение происходит иногда.

Методика исследования

Исследование проводилось на материале нескольких выборок коммерческих запросов. Данные из ответов Алисы собирались вручную, данные по результатам поиска «Яндекса» (и Google) — автоматически. Использовалась разработанная в Лаборатории поисковой аналитики методика статистической оценки возможности влияния различных факторов на попадание в число источников ответа «Алисы» и на порядок источников внутри такого ответа.



