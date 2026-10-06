Разделы

Телеком
|

5G-роуминг Билайна стал доступен более чем в 100 странах

Билайн предоставил своим клиентам доступ к 5G более чем в 100 странах и запустил новые условия международного роуминга. Оператор также расширил поддержку VoLTE в странах, где сети 2G и 3G выводятся из эксплуатации, и начал перенос неиспользованных минут и гигабайт из роуминговых пакетов на домашний баланс.

Билайн расширяет географию зарубежных сервисов, чтобы обеспечить клиентам стабильную связь в поездках. 5G-роуминг компании теперь доступен почти 90% клиентов, пользующихся роумингом, при наличии устройства с поддержкой 5G. Среди стран, где работает сервис, — Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Турция, Китай, Таиланд и ОАЭ.

Билайн также расширил поддержку VoLTE в международном роуминге. Технология позволяет пользоваться голосовой связью в сетях операторов, которые уже отказались или отказываются от 2G и 3G. В частности, VoLTE доступен в США, Китае, Японии, Сингапуре, Израиле и Макао. Клиенты компании использовали сервис в том числе во время чемпионата мира по футболу в США.

Кроме того, Билайн меняет подход к голосовой связи в роуминге и запускает «Кругосветное путешествие» — новый формат, в рамках которого оператор каждый месяц оператор будет включать специальные условия для исходящих звонков в Россию из нового набора стран. В рамках предложения клиенты предоплатной системы расчетов могут получить 30 минут звонков на российские номера за 150 рублей в день. По данным компании, это в 10 раз ниже базовой стоимости. Опция действует по умолчанию, ничего дополнительно подключать не нужно. В июле предложение действовало в Абхазии и Египте, в августе — в Азербайджане и Узбекистане, а с октября — в Казахстане и Таджикистане.

Также Билайн запустил перенос остатков роуминг-пакетов на домашний баланс: теперь не использованные в роуминге минуты и гигабайты не сгорают. Остатки минут начисляются в виде дополнительного пакета с коэффициентом ×5, интернет — с коэффициентом ×10. Например, остаток в 5 минут превращается в 25 минут для звонков по России, а 500 МБ — в 5 ГБ мобильного интернета. Дополнительные пакеты действуют 30 дней. Перенос происходит автоматически и не требует каких-либо действий со стороны клиента.

Летом 2026 года число клиентов Билайна, пользовавшихся роумингом за рубежом, увеличилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Китае рост составил 30%. Среди африканских направлений наиболее популярными стали Египет, Марокко, Сейшелы, ЮАР и Маврикий. В ответ на рост спроса компания продолжает расширять специальные условия роуминга в регионе. После введения льготных тарифов в Зимбабве объем интернет-трафика пользователей Билайна вырос почти в 20 раз по сравнению с прошлым годом. В октябре специальные тарифы также запустили в Южном Судане.

Одновременно Билайн открыл доступ к 5G в России для абонентов ряда зарубежных операторов-партнеров. Сервис стал доступен в сентябре для клиентов, регистрирующихся в сети компании. В числе первых стран, гости из которых получили доступ к 5G, — Беларусь, Казахстан, Китай, ОАЭ, Узбекистан, Франция и Германия. Билайн планирует расширять число партнеров в этом направлении.

Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна:

«Для клиента роуминг должен быть простым и предсказуемым: быстрый интернет, возможность совершать звонки там, где уже отключены сети 2G и 3G, и понятные условия использования оплаченных пакетов. Мы последовательно расширяем географию этих сервисов — как для наших абонентов за рубежом, так и для клиентов иностранных операторов, приезжающих в Россию, — а также работаем над тем, чтобы условия использования связи были удобными и выгодными».

Реклама ПАО «ВымпелКом». 18+. Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Рекламаerid:2VSb5yQmUq8

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры

Финансирование «Экономики данных» сократили на 28 миллиардов. Зато усилили цифровое госуправление и кибербезопасность

CNews Analytics впервые опубликовал топ-15 российских поставщиков IBP-систем

Российские лидеры оптимизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2026

Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе

Власти продолжат поддержку отечественной радиоэлектроники. До 2029 года выделят 35,7 миллиардов субсидий

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще