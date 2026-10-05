Zala подтвердила эффективность мультиспектральной съемки для нефтегазовой инфраструктуры в северных широтах. Компания завершила серию опытно-промышленных испытаний на базе комплекса Zala Т-16 в условиях сильно заболоченной местности северных широт. Специалисты выполнили авиамониторинг мест добычи и транспортировки нефтепродуктов. Об этом CNews сообщили представители Zala.

Мультиспектральная технология позволяет выявлять наличие нефтесодержащей жидкости в почве и растениях в условиях, когда визуальный осмотр не позволяет определить ее присутствие. Метод основан на анализе отражения поверхности в разных спектральных диапазонах и выявляет химические аномалии. Zala адаптировала технологию для беспилотных авиационных систем самолетного типа: благодаря математическим расчетам расширен диапазон освещения, что позволяет работать в северных регионах при низком положении солнца над горизонтом, а также при высокой скорости полета. Отработана комплексная методика: фотопланы, полученные в результате аэрофотосъемки, сопоставляются с результатами мультиспектрального сканирования, что позволяет находить аномалии над подземными трубопроводами, определять характер и степень загрязнения и отличать разливы нефтепродуктов от естественных процессов.

В отличие от спутникового мониторинга, комплексы Zala обеспечивают детальное обследование непосредственно над объектом, а данные обрабатываются в локальном, находящемся на территории России, центре обработки данных и не передаются на сторонние облачные сервера. Успешные испытания подтвердили практическую применимость технологии для мониторинга нефтегазовой инфраструктуры, поиска критических нарушений, связанных с выходом продуктов и химических веществ в сложных климатических и эксплуатационных условиях.