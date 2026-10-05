Wheelies займется развитием стандартов софта для гражданских беспилотных аппаратов в Ассоциации «НАС»

Российский разработчик программного обеспечения для робототехники Wheelies (входит в корпорацию ITG) вошел в состав Ассоциации «Национальные автономные системы» (Ассоциация «НАС»). В статусе участника компания сфокусируется на формировании единых стандартов ПО для беспилотного транспорта и ускорении интеграции гражданских беспилотников в реальный сектор экономики — логистику и сельское хозяйство. Об этом CNews сообщили представители Wheelies.

Ассоциация «НАС» объединяет разработчиков, производителей, эксплуатантов и заказчиков автономных систем, развивая гражданские технологии для ключевых перспективных рынков: логистики, сельского хозяйства, строительства, энергетики и ЖКХ.

В Ассоциации «НАС» Wheelies сосредоточится на развитии программной составляющей гражданских автономных систем. Компания разрабатывает программно-аппаратные решения, которые объединяют управление роботизированными комплексами, работу с данными и их взаимодействие с внешними ИТ-системами. Такой подход позволяет интегрировать автономные устройства в существующую цифровую инфраструктуру предприятий и использовать их как часть единого рабочего процесса.

Однако сегодня развитие индустрии упирается в серьезный барьер: отсутствие единых стандартов софта изолирует автоматизированные комплексы от реальных бизнес-процессов. Из-за этого компаниям приходится настраивать оборудование вручную, а данные невозможно автоматически передавать в корпоративные ИТ-системы. Роботизированные решения остаются обособленными техническими средствами, а не системными инструментами автоматизации. Согласно свежим рыночным исследованиям (данные CNews и Минпромторга), объем российского рынка коммерческих услуг с применением гражданских автономных авиасистем в 2025 г. превысил 26 млрд руб., а по итогам 2026 г. ожидается его рост до 32 млрд руб.

При этом аналитические отчеты (например, Центра стратегических разработок) подтверждают отраслевую проблему: более 65% компаний называют главным барьером слабую цифровую инфраструктуру и несовместимость софта.

«Сотрудничество с Ассоциацией «НАС» приблизит реализацию нашей цели — сделать так, чтобы крупный бизнес, будь то агрохолдинг или логистический оператор, мог внедрять автоматизированные комплексы так же просто, как устанавливает обычное корпоративное ПО. Единые стандарты софта уберут барьеры для масштабирования и позволят компаниям кратно снизить издержки на интеграцию робототехники в свои процессы», — отметил Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies.

Объединение экспертизы разработчиков, отраслевых заказчиков и научной базы на площадке Ассоциации «НАС» закладывает основу для системной трансформации рынка. Согласованные подходы к программной составляющей автономных систем могут упростить их интеграцию с корпоративной ИТ-инфраструктурой и создать условия для более широкого применения технологий в гражданских отраслях.

Развитие единых программных подходов позволит постепенно переходить от отдельных автоматизированных комплексов к связанным цифровым системам, в которых оборудование, ПО и данные работают в едином контуре. Это может стать основой для масштабирования автономных технологий в логистике, сельском хозяйстве, строительстве, энергетике и других сферах.

Таким образом, формирование общих стандартов ПО становится одним из условий перехода гражданских автономных систем от отдельных технологических решений к полноценному инструменту цифровизации предприятий.