В первом полугодии 2026 г. рынок систем резервного копирования в России вырос на 18%

Объем российского рынка систем резервного копирования (СРК) в первой половине 2026 г. составил около 5,8 млрд руб., увеличившись примерно на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., подсчитали эксперты компании «Системный софт». Они отмечают, что рынок перешел на новый этап развития: в приоритете у заказчиков технологическая зрелость решений, киберустойчивость и гарантированное восстановление данных. Об этом CNews сообщили представители компании «Системный софт».

Основные факторы роста рынка СРК в 2026 г. — импортозамещение, усиленное санкционным давлением, регуляторные требования к объектам КИИ и государственным структурам, рост киберугроз. Заметное влияние оказывает увеличение объемов корпоративных данных, требующее расширения емкости резервного хранения, автоматизации процессов и масштабирования инфраструктуры СРК.

Еще одним важным драйвером роста стало развитие функциональности отечественных продуктов. СРК расширяют поддержку виртуальных сред, физических серверов, СУБД, Kubernetes и различных вариантов хранения, что позволяет использовать их в более широком спектре корпоративных проектов. На рынок также влияет развитие российской ИТ-инфраструктуры. Распространение отечественных ОС, платформ виртуализации, СУБД и систем хранения повышает спрос на СРК, совместимые с российским технологическим стеком.

При этом спрос постепенно смещается от простого замещения зарубежных продуктов к комплексным проектам защиты данных. Заказчики обновляют инфраструктуру, переходят на российские платформы виртуализации и ОС и предъявляют более высокие требования к отказоустойчивости и гарантированному восстановлению данных. Больше внимания уделяется защите самих резервных копий от шифрования и удаления, соблюдению требований по восстановлению, скорости восстановления и работе СРК в сложных гибридных инфраструктурах.

Также со стороны заказчиков выросли требования к совместимости и реальной эксплуатационной зрелости решений. СРК должна работать с российскими ОС, виртуализацией, СУБД, облаками и системами хранения, обеспечивать восстановление в заданные сроки.

Эксперты «Системного софта» оценивают уровень зрелости российских СРК как достаточный для большинства корпоративных сценариев, но еще не полностью сопоставимый с зарубежными платформами по глубине экосистемы и количеству интеграций. Отечественные продукты закрывают основные задачи: резервное копирование физических и виртуальных сред, файловых и прикладных систем, СУБД, работу с ленточными библиотеками, шифрование, масштабирование и отказоустойчивость.

Основное отставание пока связано не столько с базовой функциональностью, сколько с глубиной интеграций, разнообразием поддерживаемых конфигураций и накопленной практикой эксплуатации в сложных гетерогенных инфраструктурах. Это видно и по структуре рынка. По данным «Системного софта», в 2026 г. около 70% крупных компаний все еще используют западные СРК. Однако российские продукты быстро развиваются: появляются новые интеграции с отечественной виртуализацией, контейнерными платформами и системами хранения, поэтому разрыв постепенно сокращается.

Конкурентная среда среди отечественных разработчиков СРК становится более зрелой. Если на первом этапе главным преимуществом было само наличие российского продукта взамен ушедших зарубежных решений, то сейчас конкуренция смещается в сторону функциональности, совместимости и качества внедрения. При этом появляются новые игроки и продукты для отдельных сценариев, включая защиту виртуальной и контейнерной инфраструктуры.

В дальнейшем компании будут конкурировать прежде всего за счет широты поддерживаемых платформ, интеграции с российской виртуализацией, СУБД, Kubernetes и системами хранения, масштабируемости и развития партнерской экосистемы. Одновременно растет значение референсов и способности вендора обеспечить полный цикл — от миграции и внедрения до технической поддержки. То есть рынок постепенно переходит от конкуренции «российский против зарубежного» к конкуренции между самими отечественными решениями за корпоративного заказчика. Вместе с этим растет и качество самих продуктов.

При этом рынок еще далек от насыщения, а объемы данных и требования к их защите растут. Поэтому в ближайшие годы можно ожидать сохранения устойчивой динамики рынка — уже не только за счет миграции, но и за счет модернизации существующих систем, развития киберустойчивости и построения комплексных российских ИТ-ландшафтов.

«По нашим оценкам, в 2026–2027 гг. рынок российских систем резервного копирования может расти примерно на 15–20% ежегодно. Мы ожидаем, что темпы будут постепенно стабилизироваться по сравнению с периодом активного импортозамещения, но рынок сохранит устойчивую положительную динамику. В целом можно говорить о новом этапе развития рынка СРК. Если в 2022–2025 гг. его основным драйвером было импортозамещение, то сейчас заказчики уже не просто ищут замену зарубежным продуктам — они оценивают СРК как элемент комплексной инфраструктуры защиты данных и ожидают совместимости с российскими ОС, виртуализацией, СУБД, системами хранения и облачными платформами», — сказал Тимур Бадретдинов, руководитель департамента инфраструктурного ПО.