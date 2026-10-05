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«Т-Технологии» открыли новый офис ИТ-хаба в Иннополисе

Группа «Т-Технологии», в состав которой входит «Т-Банк», открыла новый офис ИТ-хаба в Иннополисе. Пространство расположено в Технопарке им. Н. И. Лобачевского и занимает два крыла общей площадью 3 368,5 м². В новом ИТ-хабе оборудовано 240 рабочих мест. По сравнению с прежним офисом в Иннополисе пространство увеличилось в 11 раз. Об этом CNews сообщили представители «Т-Технологий».

ИТ-хабы «Т-Технологий» — это региональная сеть из более чем 25 офисов в России и Белоруссии, где работают специалисты компании полного цикла продукта. ИТ-хаб в Иннополисе действует с 2017 г. Переезд в новый офис связан с ростом команды и нехваткой рабочего пространства.

В хабе работают продуктовые команды «Т-Бизнеса», Платформы документов, направлений «Накопить и инвестировать», «Шопинг и реклама». Среди наиболее представленных ИТ-профилей — специалисты по Java, SRE, Machine Learning, QA и Scala.

Новый офис занимает два крыла. Одно предназначено для ежедневной работы сотрудников Иннополиса, другое — для стратегических сессий, обучения и совместной работы команд, приезжающих из других городов. В хабе есть переговорные комнаты, зум-кабины, flex-зоны и отдельные пространства для тихой работы. Названия переговорных отражают местную специфику и ИТ-культуру. Часть из них названа в честь главных улиц Иннополиса — «Университетская», «Спортивная» и «Центральная». Другие отсылают к миру разработки: «Гараж» напоминает об истории технологических компаний, начинавших с небольших команд, «Желтая утка» — о практике поиска ошибок в коде с помощью объяснения проблемы резиновой уточке, а «Печеньки» — о файлах в браузере.

В центральной части хаба оборудована митап-зона «Кубик Рубика» вместимостью около 70 человек для проведения командных встреч и профессиональных мероприятий. Также в офисе есть библиотека, спортивная комната с мини-гольфом, настольным теннисом и турником. Для отдыха предусмотрены массажные кресла, PlayStation, настольные игры, места для сна и зеленые зоны с живыми растениями. В оформлении пространства участвовали сами сотрудники: одним из первых совместных проектов стал арт-объект из нулей и единиц с надписью «Татарстан супер гуд».

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

В новом ИТ-хабе также откроется коворкинг для студентов «Университета Иннополис». Они смогут работать рядом с командами «Т-Технологий», посещать экскурсии и профессиональные мероприятия. Университет Иннополис — один из ключевых вузов-партнеров компании: сотрудники «Т-Технологий» преподают элективы по Java и SRE и участвуют в совместных образовательных проектах. Компания также развивает сотрудничество с колледжем «Университета Иннополис» и «Лицеем Иннополис».

Алексей Исаков, генеральный директор региональной сети ИТ-хабов Группы «Т-Технологии»: «Иннополис объединяет технологические компании, профильное образование и талантливых ИТ-специалистов. В следующем году ИТ-хабу Т-Технологий в Иннополисе исполнится 10 лет. За это время команда выросла, а прежний офис перестал соответствовать ее масштабу. Новый хаб станет площадкой для развития профессионального сообщества и образовательных проектов. Для нас важно сохранять и укреплять присутствие компании в Татарстане и продолжать участвовать в формировании технологической среды региона».

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