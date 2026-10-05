Россияне рассказали, как защищают деньги от кибермошенников

Каждый пятый россиянин считает себя хорошо подкованным в области финансовой грамотности, а каждый второй – сталкивался с кибермошенниками за последнее время, показало совместное исследование платформы «Содружество» и «Финансов Mail». Об этом CNews сообщили представители Mail.

В опросе, который проходил с 7 по 18 сентября 2026 г., приняли участие свыше 12 тыс. человек старше 16 лет из всех регионов России.

Более 70% россиян оценивают свой уровень финансовой грамотности выше среднего, неплохим его считают 51,07%, высоким — 20,97%, низким — всего 22,96%. Однако самооценка не обязательно отражает способность распознать мошенническую схему в реальной ситуации.

Несмотря на высокие риски стать жертвой мошенничества, 62,82% респондентов пока не планируют проходить курсы по финансовой безопасности.

Почти 55% респондентов сообщили, что лично сталкивались с мошенниками за последние шесть месяцев. При этом 48,17% сообщили, что не попались на их уловки. У 8,24% опрошенных жертвами обмана стали родственники или знакомые, которые потеряли деньги либо взяли кредит. Еще 18,31% слышали о подобных случаях, но лично не знают пострадавших. При этом 15,5% заявили, что в их окружении нет людей, столкнувшихся с мошенниками.

Один из участников рассказал, что его ребенок ввел данные банковской карты на фишинговом сайте, однако списания удалось избежать благодаря родительскому контролю над счетом. Другой признался: «Постоянно общаюсь с мошенниками» — и рассказал, что намеренно затягивает разговоры с ними примерно на 40 минут.

Большинство респондентов — 85,88% — заявили, что не потеряли из-за интернет-мошенников ни рубля. Те, кто сообщил о денежных потерях, чаще всего теряли небольшие суммы: 4,83% участников лишились менее 50 тыс. рублей. Потери от 50 тыс. до 500 тыс. руб. указали 1,94%, свыше 500 тыс. руб. — 1%. Еще 0,42% сообщили, что из-за мошенников взяли крупный кредит, а 0,29% потеряли часть имущества.

По результатам опроса, суммы потерь варьируются в сотни тысяч раз: один пользователь рассказал о потере в 600 руб., другой – о кредите жены на 3 млн руб., который она взяла под давлением кибермошенников.

Как россияне защищают деньги в интернете

Самая распространенная мера защиты, которую используют россияне в борьбе с мошенниками — двухфакторная аутентификация. Ее используют 44,31% участников опроса. Немногим меньше, 42,72%, установили самозапрет на кредиты через «Госуслуги». Сложные пароли используют 38%, еще 35,64% — регулярно проверяют банковские выписки. При этом 13,85% отметили, что не пользуются интернет-банкингом. Вариант «никак не защищаюсь» выбрали 14,5%.

Самым востребованным источником информации о финансовой безопасности оказались официальные государственные сайты: за ними следят 55,73% опрошенных. На втором месте — финансовые учреждения: банки и страховые компании. Также набирают популярность образовательные платформы по финансовой безопасности — им отдают предпочтение 22,7% опрошенных.

Почему молодежь теряет деньги

Главной причиной финансовых потерь среди молодежи 40,55% участников считают легкомысленное отношение к деньгам. Еще 28,33% указали на недостаток знаний в области финансовой грамотности. Отсутствие контроля над расходами выбрали 13,27%, мошенничество — 10,58%.

Готовность участников к дополнительному обучению в сфере финбеза оказалась невысокой: почти две трети — 62,82% — не планируют в ближайший год проходить курсы или тренинги по финансовой грамотности и кибербезопасности. 20,29% опрошенных допускают такую возможность, если у них будет свободное время.

Сейчас существует множество вариантов обучения как финансовой грамотности, так и кибербезопасности: от обучающих роликов до больших онлайн платформ, где одновременно можно пройти полезные курсы, найти единомышленников и наставников и вступить в профессиональное сообщество. Наибольшую популярность среди функционала таких образовательных платформ показали курсы и материалы по финансовой безопасности: их выбрали 21,3% участников. Возможность общаться с профессионалами отрасли и работать над совместными проектами заинтересовала 7,1%. Еще 3,66% хотели бы стать частью Международного движения по финансовой безопасности.