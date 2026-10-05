По внедрению умных технологий в Курской области лидируют аграрии

МТС подвела итоги развития направления интернета вещей (IoT) в Курской области за девять месяцев 2026 г. Больше всего умные решения были востребованы среди сельскохозяйственных предприятий региона. В отрасли спрос на цифровые технологии увеличился в девять раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Рост также был зафиксирован в ритейле – на 43%, и в электроэнергетике – на 27%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сельскохозяйственные предприятия региона чаще всего в этом году применяли интеллектуальные цифровые решения на базе IoT-технологий. Аграрии используют датчики мониторинга состояния почвы и системы автоматического полива в теплицах, контроля микроклимата и температуры в зернохранилищах. В животноводческих комплексах внедряют решения для учета поголовья, отслеживания активности скота и контроля условий содержания.

В ритейле умные устройства в Курской области чаще всего применяют для автоматизации логистики и сохранности товаров. Сети активно подключают системы мониторинга температуры в холодильных камерах, чтобы минимизировать потери скоропортящейся продукции, а также используют метки для быстрого и точного учета товаров и оборудования без ручного ввода данных.

В электроэнергетике региона решения на базе интернета вещей позволяют удаленно контролировать состояние и работу трансформаторных подстанций и отдельного оборудования в режиме реального времени. Это позволяет энергокомпаниям предотвращать аварии до их возникновения и снижать коммерческие потери.

«Умные системы обеспечивают удаленный мониторинг параметров работы оборудования и обмен данными между устройствами по заданному сценарию. И мы видим, что такие комплексные решения сегодня востребованы в Курской области. Мы со своей стороны готовы не просто поставить «железо» или программное обеспечение, но спроектировать архитектуру всего проекта, подобрать оптимальные технологии и предоставить местным предпринимателям удобную аналитическую платформу для работы с данными. Такой экосистемный подход позволит быстро окупить инвестиции в «цифру» и выйти на новый уровень конкурентоспособности», – сказал директор филиала МТС в Курской области Семен Розенберг.