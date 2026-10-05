Написанный «ГигаЧатом» роман «Мертвые души. Возрождение», поступил в продажу

Сбербанк выпускает в продажу роман «Мертвые души. Второй том. Возрождение». Это продолжение бессмертного романа Николая Гоголя, текст которого создала большая языковая модель «ГигаЧат». Над культурно-исследовательским проектом вместе со специалистами Сбербанка работала команда экспертов: историков, литературоведов, лингвистов и инженеров. Это первое произведение, созданное искусственным интеллектом в стилистике классика мировой литературы. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Второй том «Мертвых душ» — одна из самых загадочных творческих катастроф в мировой литературе. Сожженная автором в ночь на 24 февраля 1852 г. рукопись стала поводом для споров, гипотез и домыслов. Работа над проектом заняла больше года. В отличие от простой компиляции текстов, специалисты Сбербанка и приглашенные эксперты провели сложнейшую научно-исследовательскую работу. «ГигаЧат» был обучен на полном собрании сочинений Гоголя, его письмах, черновиках, записных книжках, на трудах его современников — Пушкина, Достоевского, Тургенева, — а также на философских работах, библейских текстах и даже живописи, которую ценил классик.

Для оценки результата была разработана система из 11 параметров, включающая лексическое разнообразие (архаизмы, гоголевские неологизмы), синтаксис (длинные риторические периоды), гротеск, комичную пластику диалогов и активное присутствие автора-рассказчика. Каждый сгенерированный эпизод проверялся экспертами на уникальность: искусственный интеллект учился создавать новые смыслы, а не копировать классика. Написанное нейросетью тщательно проверяли, чтобы она занималась не компиляцией из гоголевских текстов, а создавала семантические образы с новыми смыслами.

Текст, который получился, — безусловно, не Гоголь. Но это текст, созданный по законам гоголевского повествования, что стало возможным благодаря синергии человека и искусственного интеллекта. Также результатом работы стало не только литературное произведение, но и 21 иллюстрация, созданная «ГигаЧатом» в стилистике художника А. Агина, автора иллюстраций первого тома «Мертвых душ», вышедших при жизни Гоголя.

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка: «Споры вокруг второго тома "Мертвых душ" не утихают до сих пор: почему писатель уничтожил рукопись, какой была судьба героев? Наш проект не ставит точку в этих спорах, но предлагает читателю новый культурный опыт. Возрождая утраченное, мы опирались на глубокую научную базу и уважение к автору и ставили перед собой две ключевые задачи. Первая — исследовательская: показать, что нейросети могут быть не просто помощниками в повседневных делах, а сложными инструментами анализа и синтеза в руках профессионалов. Вторая — просветительская: привлечь внимание молодого поколения к русской классике, дать повод перечитать не только "Мертвые души", но и всего Гоголя, открыть заново богатство его вселенной. И с помощью «ГигаЧата» сделать еще один шаг к возрождению культурного наследия».

Проект «Мертвые души. Возрождение» продолжил ряд инициатив Сбербанка по использованию искусственного интеллекта для восстановления исторической памяти: в рамках проекта «Digital Петр» были распознаны рукописи Петра I; проект «Возрожденная коллекция» помог вернуть к жизни сотни картин, утраченных в годы Великой Отечественной войны; а в год 185-летия со дня рождения Петра Ильича Чайковского публика смогла увидеть и услышать незавершенный замысел маэстро — оперу «Мандрагора».