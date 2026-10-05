МТС обновила сеть LTE в Новом Уренгое на Крайнем Севере

МТС прокачала сеть мобильной связи в Новом Уренгое. В результате перевода частот 3G на стандарт LTE средняя скорость интернета в городе выросла в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС провели работы почти на 50 базовых станциях в центре и на окраине в промышленных зонах Нового Уренгоя, где находятся крупные логистические центры, нефтесервисные и транспортные компании. Скорость мобильного интернета выросла в микрорайонах Солнечный, Советский, Восточный, Мирный, Славянский, Ягельный, Юбилейный, Дружба, а также на главных улицах города – Магистральной, Молодежной, Ленинградском проспекте.

Рост скорости мобильного интернета расширил доступ пользователей к технологии голосовых звонков VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по смартфону с высоким качеством звука и продолжать интернет-сессию, например, загружать файлы или пользоваться онлайн-картами. После проведенных работ уренгойцы и гости города даже в часы максимальной нагрузки на сеть могут с комфортом пользоваться банковскими приложениями, корпоративными сервисами и быть на связи с близкими.

«С активным развитием цифровых услуг и ростом потребления мобильного трафика мы продолжаем поэтапно реализовывать проект по рефармингу в городах Ямала. Ранее мы высвободили старые частоты под наиболее эффективные диапазоны в Тарко-Сале, Губкинском, теперь в Новом Уренгое. Это помогло нам существенно увеличить емкость сети подвижной радиосвязи, а абонентам почувствовать заметное увеличение скорости интернета. Уверен, что обновленное качество связи и цифровое гостеприимство оценят не только местные жители, но и гости из российских регионов, приезжающие к нам работать», – сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.