Мобильное приложение Fit Service преодолело отметку 2 млн установок

Мобильное приложение Fit Service преодолело отметку в 2 млн установок. За год количество скачиваний цифрового сервиса выросло на 70%. Приложение помогает автовладельцам записываться на обслуживание, хранить историю ремонтов и получать информацию о своем автомобиле в одном месте. Об этом CNews сообщили представители Fit Service.

Средняя пользовательская оценка приложения в App Store и Google Play составляет 4,8 балла. Средняя активная месячная аудитория сервиса за первые восемь месяцев 2026 г. составляет около 1 млн человек. Приложение стало одним из ключевых каналов взаимодействия сети с клиентами: через него сейчас оформляется 23% всех записей на обслуживание.

Всего доля онлайн-записи в Fit Service достигла 37% и продолжает расти. За восемь месяцев 2026 г. выручка, полученная через мобильное приложение, увеличилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Средний чек клиентов, использующих приложение, составляет около 12,3 тыс. руб.

Ремонт — под контролем клиента

Развитие приложения отвечает на изменение привычек автовладельцев. Клиенты все чаще хотят самостоятельно выбрать время визита, записаться на сервис без звонка, видеть историю работ и хранить данные об обслуживании автомобиля в цифровом формате.

В 2026 г. Fit Service добавил в приложение статусы ремонта. Теперь клиент может видеть, на каком этапе находится обслуживание, и точнее планировать свое время. Компания также обновила главный экран приложения. Теперь в нем появилась карточка текущего ремонта со статусом работ и результатами диагностики.

На отдельном экране автовладелец может подробнее изучить состав рекомендованных или выполняемых работ, понять, какие операции включены в ремонт, а также получить доступ к связанным документам. Так информация о состоянии автомобиля, диагностике и обслуживании собрана в одном цифровом пространстве.

«Цифровой сервис перестал быть дополнением к автосервису. Для многих клиентов это уже привычный способ управлять обслуживанием автомобиля: записаться тогда, когда удобно, посмотреть историю ремонта, получить нужную информацию без звонка и даже знать, какие ремонты ожидаются в будущем. Отметка в 2 млн установок показывает, что этот формат действительно востребован. Мы продолжаем развивать приложение так, чтобы оно помогало человеку экономить время, а общение с автосервисом становилось более прозрачным и понятным», — сказал Александр Гараньков, директор по развитию международной сети автосервисов Fit Service.

Единая цифровая среда

Следующим этапом развития приложения станет расширение инструментов для согласования ремонтных работ, а также управления бонусами, их начисления и списания. Компания развивает цифровые сервисы как единую среду, в которой клиент может пройти весь путь обслуживания автомобиля — от записи на сервис до получения машины после ремонта.