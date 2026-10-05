MaxStat: анализ 60 тыс. каналов «Макс» показал, где бренды недооценивают конкуренцию

Для EdTech-клиента команда MaxStat проанализировала 60,82 тыс. канала и почти 31 тыс. публикаций, а в финальную выборку вошли 82 площадки. Выяснилось, что основные точки роста находятся не только среди прямых EdTech-конкурентов: быстро растут карьерные медиа, экспертные и смежные каналы. Медианный растущий канал за 90 дней прибавил 6,45 тыс. подписчиков против 530 у прямых EdTech-брендов. При этом нашлись небольшие каналы, которые при меньшей аудитории показывали высокую вовлеченность и положительную динамику — их команда выделила отдельно для нативных интеграций и тестов. Об этом CNews сообщили представители fly by metrics.

«На новой площадке самая дорогая ошибка — считать конкурентами только тех, кто продает такой же продукт. На самом деле бренд конкурирует за минуты внимания, а они могут уходить медиа, эксперту или небольшому быстрорастущему каналу. Поэтому аналитика помогает раньше увидеть, куда движется аудитория, какие площадки набирают силу и что именно стоит проверить в медиаплане», — сказал Михаил Сутчев, коммерческий директор компании-разработчика fly by metrics и аналитического сервиса MaxStat.

По итогам проекта команда пересобрала медиаплан: в него вошли 82 площадки из четырех сегментов, включая 25 каналов, которые раньше не рассматривались. Конкурентный мониторинг стали проводить еженедельно вместо ежеквартально, а контентные решения — проверять через короткие тесты, а не ориентироваться только на опыт прямых конкурентов.

Интерес к такой аналитике растет вместе с рекламным рынком «Макс». Недавнее совместное исследование MaxStat и «Рекламной сети Яндекса» показало, что 66,3% администраторов каналов регулярно используют аналитику, почти половина — для оценки конкурентов.



