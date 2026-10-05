Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Маркетплейс «Детского мира» запустил бесплатное хранение товаров сезонных категорий

Маркетплейс «Детского мира» предоставляет продавцам бесплатное хранение товаров ряда сезонных категорий на всех складах с 1 октября по 31 декабря 2026 г. Продавцы смогут заранее увеличить запасы востребованных товаров и подготовиться к высокому сезону без дополнительных расходов. Об этом CNews сообщили представители «Детского мира».

В перечень вошли категории, спрос на которые увеличивается в осенне-зимний период. Предложение распространяется на игрушки, зимнюю и демисезонную одежду и обувь, товары для зимних видов спорта, новогоднего ассортимента. Всего более 800 товарных групп.

«Для нас важно, чтобы сотрудничество с нашим маркетплейсом было удобным и выгодным. Мы регулярно анализируем потребности партнёров и ищем решения, которые помогают им гибко управлять ассортиментом и ресурсами. Бесплатное хранение в преддверии высокого сезона — мера, которая позволяет селлерам заранее привезти достаточно стока, не думая про стоимость хранения, и не упустить продажи в пик новогоднего ажиотажа», — сказал руководитель отдела по развитию маркетплейса «Детский мир» Алексей Смыслов.

Воспользоваться предложением продавцы могут до конца декабря 2026 г. Бесплатное хранение позволяет заранее разместить на складах маркетплейса дополнительный объём сезонного ассортимента и подготовиться к периоду повышенного спроса. «Детский мир» последовательно развивает инструменты поддержки продавцов и совершенствует условия сотрудничества с партнёрами маркетплейса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе

Власти разрабатывают единые понятные правила, по которым сайты попадут в «белый список»

ИТ, активы и инфраструктура в одном контуре: какие перемены это даст компании?

Гигант российской онлайн-розницы потратит полмиллиарда на выкуп падающих в цене акций

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры

Wildberries и Ozon доигрались с комиссиями и офертами. В России взрывной рост частных онлайн-магазинов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще