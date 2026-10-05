Маркетплейс «Детского мира» запустил бесплатное хранение товаров сезонных категорий

Маркетплейс «Детского мира» предоставляет продавцам бесплатное хранение товаров ряда сезонных категорий на всех складах с 1 октября по 31 декабря 2026 г. Продавцы смогут заранее увеличить запасы востребованных товаров и подготовиться к высокому сезону без дополнительных расходов. Об этом CNews сообщили представители «Детского мира».

В перечень вошли категории, спрос на которые увеличивается в осенне-зимний период. Предложение распространяется на игрушки, зимнюю и демисезонную одежду и обувь, товары для зимних видов спорта, новогоднего ассортимента. Всего более 800 товарных групп.

«Для нас важно, чтобы сотрудничество с нашим маркетплейсом было удобным и выгодным. Мы регулярно анализируем потребности партнёров и ищем решения, которые помогают им гибко управлять ассортиментом и ресурсами. Бесплатное хранение в преддверии высокого сезона — мера, которая позволяет селлерам заранее привезти достаточно стока, не думая про стоимость хранения, и не упустить продажи в пик новогоднего ажиотажа», — сказал руководитель отдела по развитию маркетплейса «Детский мир» Алексей Смыслов.

Воспользоваться предложением продавцы могут до конца декабря 2026 г. Бесплатное хранение позволяет заранее разместить на складах маркетплейса дополнительный объём сезонного ассортимента и подготовиться к периоду повышенного спроса. «Детский мир» последовательно развивает инструменты поддержки продавцов и совершенствует условия сотрудничества с партнёрами маркетплейса.