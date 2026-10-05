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Каждый пятый россиянин готов получать меньше ради более короткой дороги до офиса

В среднем россияне готовы отказаться примерно от 13% зарплаты, если работа будет находиться ближе к дому. По данным исследования аналитического центра ГК «Гранель», 20% участников готовы отказаться от части заработка ради сокращения пути до работы. Для большинства при этом дорога не стоит потери в зарплате: 51% категорически не готовы согласиться на меньший доход, еще 29% скорее не готовы. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гранель».

В опросе приняли участие 1433 респондента из городов-миллионников России.Среди тех, кто готов пожертвовать частью зарплаты ради более короткой дороги, средний приемлемый уровень снижения дохода составляет около 13% (66%). К снижению зарплаты от 15 до 20% готовы еще 17% россиян. Столько же (17%) не готовы к снижению заработка более, чем на 5% ради короткой дороги.

«Результаты опроса показывают, что для части россиян время в пути действительно имеет денежный эквивалент. Но в реальной ситуации выбор работы обычно определяется сразу несколькими факторами, и расстояние до офиса далеко не всегда оказывается главным. На первых местах, как правило, остаются уровень дохода, содержание задач, команда, возможности профессионального роста и условия работы. При этом совсем игнорировать время в дороге тоже не стоит. Если человек ежедневно тратит на дорогу до офиса больше часа или полутора, это заметно сокращает время, которое остается на личную жизнь и отдых. Для работодателя этот вопрос тоже важен. Если сотруднику приходится проводить в дороге по два часа и больше в одну сторону, такая нагрузка со временем может сказываться на его состоянии и рабочей эффективности. Поэтому при найме стоит учитывать не только профессиональные качества кандидата, но и то, насколько комфортно для него добираться до рабочего места», — сказала HR-директор ГК «Гранель» Татьяна Грибкова.

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