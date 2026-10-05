ГК Softline провела киберучения для студентов ДГТУ на платформе Ampire

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, провела практические киберучения для студентов Донского государственного технического университета (ДГТУ). Мероприятие прошло на базе российский учебно-тренировочной платформы Ampire. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В соревнованиях приняли участие обучающиеся четвертого, пятого и шестого курсов профильного направления в области компьютерной безопасности. В процессе киберучений студенты отрабатывали методы противодействия кибератакам, а также искали наиболее эффективные способы обнаружения и устранения инцидентов. Киберучения позволяют оценить уровень подготовки будущих ИБ-специалистов в регионе с учетом требований отрасли и законодательства.

Студенты ДГТУ разделились на четыре команды и выступали в роли групп реагирования (CERT/CSIRT). Для обучающихся киберучения стали уникальным шансом проверить свои знания, понять механику работы современных средств защиты и получить обратную связь от ведущих экспертов индустрии.

«Сегодня кибербезопасность перестала быть просто ИТ-дисциплиной – это основа доверия к цифровой экономике. За последние пять лет ГК Softline открыла 14 центров киберучений по всей стране – это более трети от общего числа подобных площадок в России, которых сегодня насчитывается порядка сорока. Проведение учений на платформе Ampire в стенах ДГТУ позволило смоделировать реальную операционную деятельность SOC-центров. Мы видим, как студенты учатся мыслить категориями рисков и работают с актуальными сценариями атак, с которыми мы сталкиваемся в российском бизнесе и госсекторе. ГК Softline, как технологический партнер, заинтересована в том, чтобы выпускники приходили в отрасль уже с пониманием современных инструментов защиты. И сотрудничество с ведущими вузами, такими как ДГТУ, позволяет сократить разрыв между теорией и практикой», – отметила Ольга Славинская, руководитель направления развития проектов по построению центров киберучений компании «Софтлайн Решения» (ГК Softline).

«Технологической базой соревнований стала платформа Ampire – современный комплекс для практической подготовки и повышения квалификации специалистов по информационной безопасности. Это решение позволяет моделировать релевантные сценарии атак на инфраструктуру, отражающие реальный ландшафт киберугроз для российского бизнеса и государственного сектора, а также отрабатывать навыки мониторинга, реагирования и расследования инцидентов», – сказал руководитель направления по работе с ключевыми заказчиками компании «Перспективный мониторинг» Иван Бугай.

Платформа Ampire, разработанная компанией «Перспективный мониторинг», содержит сценарии различной сложности и подходит как для студентов, так и для действующих специалистов по ИБ. Ampire позволит разрабатывать цифровые двойники ИТ-инфраструктуры заказчика, проводить тестирование безотказности работы решений, а также использовать платформу для научно-исследовательской работы и написания выпускной квалификационной работы. В рамках дополнительного профессионального образования Ampire даст возможность сформировать и развивать лабораторию по симуляции возможных атак на информационные ресурсы ИТ-инфраструктур различного типа и подготовить высококвалифицированные кадры для региона и отрасли, способные эффективно и своевременно устранять и предотвращать инциденты информационной безопасности. Программный комплекс постоянно обновляется: разработчики добавляют новые шаблоны, сценарии атак и средства защиты информации, чтобы пользователи развивали компетенции для поиска и устранения наиболее актуальных угроз в условиях, приближенных к реальным.

Представители университета отметили, что интеграция реальных отраслевых инструментов в учебный процесс критически важна для качества образования.

«Подготовка специалистов по информационной безопасности требует постоянной практики на всех этапах профессионального развития – от освоения теоретических основ студентами до обучения опытных сотрудников. Киберполигон позволяет организовать такую подготовку в единой безопасной среде. Участники разбирают смоделированные инциденты, учатся действовать сообща и применяют полученные знания в обстановке, приближенной к реальным рабочим задачам», – сказал проректор по стратегическому и цифровому развитию Андрей Мозговой.