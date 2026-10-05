Directum в лидерах российского рынка СЭД по версии CNews

Деловой портал CNews представил результаты исследования рынка систем электронного документооборота (СЭД). Компания Directum заняла вторую строчку списка. Всего в рейтинге участвовали более 35 отечественных разработчиков.

По мнению экспертного сообщества портала, после активного роста рынка СЭД в 2022–2025 гг. наступает замедление. Если ранее динамика достигала 15–20%, то в 2026–2027 гг. сегмент будет прибавлять лишь 7–10%.

Российские вендоры постепенно уходят от привычного формата СЭД, превращая свои решения в платформы, объединяющие управление документами, корпоративным контентом и бизнес-процессами. Одним из главных направлений развития становится интеграция искусственного интеллекта. Уже сегодня ИИ-помощники выполняют множество рутинных действий, среди них — сравнение версий документов, распознавание и извлечение реквизитов, автоматическое заполнение карточек, резюмирование и подсказки.

«В перспективе СЭД будет трансформироваться за счет более широкого применения ИИ-агентов. Сегодня взаимодействие строится преимущественно по схеме «пользователь — система», а также через интеграцию систем между собой (по API). ИИ-агенты позволяют перенести часть рутинных и стандартных операций непосредственно на уровень взаимодействия систем, то есть в ряде процессов агент может выполнять работу, которая раньше требовала участия сотрудника, а результат передавать другой системе, следующему агенту или использовать дальше в сквозном процессе. В результате в отдельных сценариях человеку уже не потребуется непосредственно работать с интерфейсом СЭД», — сказал Иван Агапов, product manager ECM-решений Directum.