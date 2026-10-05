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Большая чистка. В 2026 г. четверть российских компаний сокращает количество используемого инфраструктурного софта

Каждая четвертая компания в России проводит «чистку» инфраструктурного ПО в корпоративном контуре, следует из исследования OCS». Бизнес сокращает число платформ-дублей, чтобы повысить управляемость ИТ-инфраструктуры. На сегодняшний день у 30% организаций внедрены три и более платформ одного класса. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Корпоративная инфраструктура российского бизнеса в 2026 г. демонстрирует заметную перегруженность. В ИТ-ландшафте каждой второй компании (53%) встречаются по две инфраструктурные платформы одного класса, еще у 30% — по три и более. Только 17% организаций во время опроса отметили, что имеют по одной платформе каждого типа.

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OCS

Многоплатформенность внутри класса усложняет контроль над корпоративным ИТ-ландшафтом. В 2026 г. треть компаний (33%) управляют инфраструктурным стеком преимущественно вручную или вообще не делают этого. Частичная автоматизация реализована у 46% организаций. Результаты исследования OCS указывают на формирование разрыва между сложностью корпоративной ИТ-инфраструктуры и возможностями контроля входящих в нее систем. Однако несколько одноклассовых решений внутри контура не всегда говорят об архитектурных проблемах. «В крупных распределенных средах несколько решений одного класса могут быть осознанным выбором: для разных вариантов нагрузок, площадок, требований к отказоустойчивости или регуляторных контуров», — сказала Ольга Скулова, директор департамента информационной безопасности и ПО OCS.

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OCS

Бизнес стремится повысить управляемость корпоративного программного обеспечения, показывают результаты опроса OCS. 27% компаний видят развитие ИТ-инфраструктуры в 2026 г. как сокращение числа платформ-дублей. «Во многих направлениях ПО проект цифровизации теперь выглядит следующим образом: бизнес не добавляет еще одну платформу, а пересматривает уже используемые решения. При этом для наведения порядка компании все чаще обращаются к внешней экспертизе — почти треть бизнес-заказчиков опираются на помощь партнеров в проектировании ИТ-инфраструктуры», — сказала Ольга Скулова.

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OCS

Большая «чистка» инфраструктурного ПО — прямое следствие ключевых целей, которые бизнес установил на 2026 г. в отношении инфраструктурного софта. Компании фокусируются на оптимизации затрат (40%) и упрощении управления (26%). Сокращение числа платформ-дублей позволяет решить обе задачи: уменьшить бюджет на поддержание внедренных инфраструктурных систем, а также облегчить контроль над используемыми в организации решениями. «У половины компаний на инфраструктурный софт приходится значительная доля ИТ-бюджета — от 20 до 40%. При этом две трети организаций наблюдают рост расходов на инфраструктурный стек на протяжении 2026 г.», — сказала Ольга Скулова.

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OCS
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Сегодня проект цифровизации выглядит скорее как сокращение числа систем внутри класса, а не добавление новых решений. Бизнес стремится оптимизировать расходы, а расчищение перегруженной ИТ-инфраструктуры помогает достижению цели в краткосрочной и среднесрочной перспективах: ликвидация платформ-дублей ведет к сокращению текущих затрат на поддержание ПО, а также к более эффективному управлению инфраструктурным стеком. Вероятнее всего, компании продолжат фокусироваться на повышении управляемости ИТ-инфраструктуры и в 2027 г.: работы над расчисткой инфраструктурного софта — это также подготовка к будущим проектам цифровизации бизнеса.

Методология

В апреле — мае 2026 г. OCS опросила 202 корпоративных заказчика, которые относятся к средним, крупным и крупнейшим по объему выручки организациям и действуют в ключевых отраслях экономики. Сбор данных проходил методом количественного анкетирования. Респонденты исследования — ИТ-директора и их заместители, участвующие в принятии решений по инфраструктурному ПО.

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