Библиотека операций и другие улучшения Astra Migration 1.1 делают управление переходом на Astra Linux эффективнее

«Группа Астра» представляет обновление Astra Migration, инструмента для автоматической миграции с Windows на отечественную операционную систему Astra Linux. Улучшения, реализованные в поколении 1.1, помогают подготовить исходный парк устройств, настроить целевую ОС и организовать переход в десятки раз быстрее по сравнению с ручным переводом. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Ряд ключевых доработок в релизе Astra Migration 1.1 позволяет один раз задать конфигурацию целевой операционной системы и в дальнейшем применить их на однотипных рабочих местах. Так, стала доступна расширенная настройка инсталлятора: язык системы, состав компонентов, данные администратора, источники установки и другие параметры задаются до начала установки. Добавлена возможность выбора профиля разметки диска из штатных шаблонов Astra Installer под требования проекта.

Разработчики Astra Migration наращивают автоматизацию, давая возможность включить в общий сценарий даже нестандартные операции, адаптированные под особенности инфраструктуры. В обновлении появилась библиотека операций — единое хранилище действий, выполняемых на разных этапах перехода. Администратор может использовать заводские операции или создавать пользовательские, клонировать их, редактировать отдельные параметры, например, для работы с другой группой рабочих мест, управлять выполнением и настраивать реакцию на ошибки и защищать операции от редактирования. Вместо ручного обследования рабочих мест стала доступна автоматическая инвентаризация и подготовка CSV-отчетов четырех типов: об оборудовании, разметке носителей, установленном ПО и пользователях. Эти улучшения сокращают подготовку к каждому новому этапу миграции.

«Стратегия развития Astra Migration — максимально широко охватить любые сценарии перехода на Astra Linux с другой операционной системы. К базовым инструментам, обеспечивающим стандартный процесс миграции, мы добавляем возможность пользовательской настройки по принципу конструктора. Это меняет подход к проекту: администратор не приспосабливается к ограничениям системы, а строит ее сам. А значит, даже заказчики с самой уникальной и сложной ИТ-инфраструктурой смогут осуществлять переход на отечественную ОС по понятным и прозрачным правилам», — сказал Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группа Астра».

В обновлении реализованы функции, упрощающие управления процессом: фильтры и сортировка устройств исходного парка, сценариев и волн миграции, всплывающие подсказки в интерфейсе, запуск Astra Migration одновременно в нескольких подразделениях и на разных площадках организации с учетом часового пояса. Для удобства планирования волн перехода отображается количество использованных и доступных лицензий операционной системы. Релиз адаптирован для развертывания в режиме «Воронеж, то есть на усиленном уровне защищенности Astra Linux, который применяется, например, на объектах КИИ. Полная информация обо всех возможностях Astra Migration 1.1 доступна в личном кабинете.

Продукт Astra Migration был представлен «Группой Астра» в апреле 2026 г. Решение призвано помочь компаниям осуществить переход на Astra Linux максимально удобно, безопасно и эффективно. Более 100 рабочих мест можно перевести одновременно благодаря инструментам централизации и автоматизации, заложенных в решении.