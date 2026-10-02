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«Ситилинк» запустил кросс-бордерную доставку электроники из ОАЭ

Федеральный онлайн-ритейлер электроники и бытовой техники «Ситилинк» запустил продажу товаров зарубежных селлеров по цене ниже розницы. Теперь покупателям доступны позиции из ОАЭ – смартфоны, электроника, гаджеты и аксессуары крупных международных брендов, которые доставляются напрямую из-за рубежа. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Новый сервис позволяет заказать электронику и бытовую технику из ОАЭ на сайте «Ситилинка». Товары, доступные по кросс-бордеру, отмечены специальной плашкой «Из-за рубежа». Выгодное ценовое предложение на них обусловлено особенностями логистики и таможенного оформления: поставки для физических лиц не облагаются налогами и сборами. Это позволяет формировать более привлекательные цены для покупателей.

Все товары поставляются проверенными поставщиками. Полные данные – производитель, модель, комплектация – указаны в карточке каждого товара.

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Павел Курдюков, директор департамента закупок «Ситилинк»: «Запуск кросс-бордерной доставки из ОАЭ – продолжение стратегии омниканального развития «Ситилинка». Мы даем покупателям доступ к расширенному ассортименту мировых брендов по выгодным ценам, а логистику берут на себя наши партнеры: от зарубежного склада до адреса, указанного при оформлении. Клиенту не нужно разбираться в таможенных тонкостях – заказ сопровождается на каждом этапе.Сейчас в кросс-бордерную модель вошли смартфоны, портативная электроника и аксессуары ведущих брендов. Гарантийное и сервисное обслуживание осуществляют селлеры. В ближайшем будущем «Ситилинк» планирует расширять ассортимент за счет новых категорий и привлечения новых партнеров».

Для декларирования товаров требуется паспорт и ИНН заказчика – эти данные передаются через защищенный канал на этапе оформления заказа.

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