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Сервис «КИОН Музыка» запустил опцию подбора треков под настроение пользователей

Сервис «КИОН Музыка» оценил эффективность продуктовых обновлений, реализованных в III квартале 2026 г. Совершенствование функции «Мой микс» с внедрением опции ее самостоятельной настройки пользователями под свое состояние вызвало всплеск прослушиваний на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Среди всех появившихся фильтров самым популярным параметром оказался вариант, придающий аудитории заряд бодрости под названием «энергия». Далее – конфигурация «любимое» для слушателей ценящих привычное звучание и решение, подбирающее композиции исключительно на русском языке. Также в отчетный период произошла модернизация процесса покупки билетов на концерты в приложении – теперь узнать о грядущем событии можно сразу в плеере.

В III квартале 2026 г. «КИОН Музыка» осуществил несколько продуктовых обновлений, улучшающих пользовательский опыт. Одним из них стало совершенствование алгоритмической выдачи треков в рамках функции «Мой микс» – персонального плейлиста, подбирающего музыкальное сопровождение на основе индивидуальных предпочтений слушателей. Для еще более точного попадания в состояние подписчики теперь могут самостоятельно корректировать поток песен с помощью внутренних настроек микса. Появились такие опции конфигурации контента, как: «По занятию»: «просыпаюсь», «в дороге», «работаю», «тренируюсь», «засыпаю»; «По характеру» (относительно треков): «любимое», «незнакомое», «популярное»; «Под настроение»: «энергия», «радость», «гармония», «грусть»; «По языку»: русский, иностранный, в целом без слов.

Есть категория пользователей, которым важно фильтровать синглы относительно соблюдения ими литературный нормы общения. Для них разработчики сервиса сделали эксклюзивную настройку, позволяющую отсеивать треки с обсценной лексикой.

По итогам III квартала 2026 г. каждый пятый активный пользователь воспользовался обновленным миксом, а общее количество его прослушиваний выросло на 20%. Новосибирская область – регион, представители которого больше остальных заинтересованы в предоставлении услуг навигации в контенте: именно у них наивысшая плотность проигрывания песен микса на одного человека. Далее идут Ленинградская область и Забайкальский край. Замыкают топ-5 Свердловская и Самарская области.

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Самым востребованным типом настройки оказался вариант «По характеру» (31%). Чуть меньший интерес аудитория проявила к «Под настроение» (26%). Далее – «По занятию» (22%). При детальном рассмотрении фильтром, вызвавшим наибольший ажиотаж, стал параметр «энергия» (20,3%), опередившим «любимое» (20%) и русский язык (16%).

За прошедшие три месяца стриминг еще усовершенствовал процесс покупки билетов на концерты в приложении. Благодаря специальному виджету с анонсом мероприятия, всплывающему в плеере, у пользователей пропала необходимость заходить в карточки исполнителей для отслеживания их программы выступлений. В один клик слушатель переходит в сервис Ticketland и видит карту зала с выбором мест.

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