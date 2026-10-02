«Ростелеком» научил пожилых ямальцев защищать личные данные в интернете

«Ростелеком» провел в уральских регионах мастер‑классы, посвященные информационной безопасности и основам работы на смартфоне. Впервые такой урок состоялся за Полярным кругом: в центральной библиотеке Лабытнанги — городе семи лиственниц и удаленном поселке Яр-Сале, где проживает чуть более 7 тыс. человек. Мероприятие поддержало отделение Социального фонда России (СФР) по ЯНАО. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

По данным аналитического центра НАФИ, уровень знаний по кибербезопасности у людей старше 55 лет ниже, чем у более молодых. Поэтому на встречах эксперты «Ростелекома» помогли ямальцам преодолеть «страх экрана». В первой части урока слушатели узнали, как управлять мобильным телефоном: включать и выключать, перемещать значки приложений и работать с ярлыками. Теорию закрепили на практике — участники сами учились настраивать интерфейс своих устройств. Вторая половина занятия была посвящена кибергигиене: эксперты компании разобрали, что такое фишинг и дипфейки, а также рассказали, как защититься от телефонных и интернет-мошенников. Для пожилых жителей Лабытнанги и Яр-Сале открытием стало то, что злоумышленники подделывают голос и внешность с помощью искусственного интеллекта, чтобы звонить или отправлять сообщения от имени родственников.

Таиса Колоколова, управляющая отделением регионального отделения СФР на Ямале: «Наш приоритет — забота о старшем поколении и создание комфортной среды. Изучение цифровых устройств вызывает у наших посетителей высокий интерес. Технологии сегодня применяются везде, поэтому важно, чтобы при их использовании каждый человек чувствовал себя уверенно. Раньше многие просто боялись нажать не ту кнопку на экране. Уроки по киберграмотности снимают этот барьер: старшее поколение учится самостоятельно решать бытовые задачи онлайн и всегда оставаться на связи с родными».

По завершении мастер-классов участники получили пособия «Азбука интернета: основы работы на смартфоне», созданные «Ростелекомом» и Социальным фондом России. В книгах подробно разобраны принципы работы с устройствами. Учебники написаны простым языком и содержат понятные иллюстрации. Книги напечатаны крупным шрифтом, чтобы текст было легко читать. Полный курс доступен бесплатно в электронном виде на сайте проекта.

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома»: «Мы регулярно и системно занимаемся повышением цифровой грамотности населения на Ямале. Мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана, используя искусственный интеллект, и жертвой может стать кто угодно. При этом мы отмечаем, что пожилые люди начали более осознанно подходить к безопасности в Сети — аудитория 55+ активно применяет наши сервисы защиты: услугу блокировки спам-звонков и фильтр нежелательных сайтов. Около 47 % абонентов подключают опцию контроля утечки данных, а 39% — функцию фиксации изменения данных в Бюро кредитных историй. Наша задача — не просто рассказать, как пользоваться устройствами, а сформировать привычку кибергигиены, чтобы каждый житель региона, от Салехарда до самых отдаленных поселков, чувствовал себя безопасно в интернете».