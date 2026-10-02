Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Покупатели выбирают китайские товары там, где не хватает российского предложения — исследование РОЦИТ и RWB

Большинство покупателей (65%) рассматривают товары китайских продавцов не как альтернативу российским, а как дополнительную возможность приобрести то, чего сегодня не хватает на рынке. К такому выводу пришли Региональный общественный центр интернет-технологий и сервис «RWB Исследования» по результатам опроса активных пользователей маркетплейсов. В исследовании приняли участие 2622 респондента. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Две трети опрошенных хотя бы однажды сталкивались с ситуацией, когда нужный товар был доступен только у продавцов из Китая — и именно это стало фактором принятия решения о покупке у зарубежного продавца. Чаще всего речь идет об электронике и гаджетах, автомобильных товарах, комплектующих, аксессуарах, а также товарах для творчества и специализированных хобби — категориях, где российское предложение пока остается ограниченным.

Особенно часто с отсутствием российского аналога сталкивались покупатели Дальнего Востока и Санкт-Петербурга и Ленинградской области — об этом сообщили по 79% опрошенных в каждом из этих регионов. В Москве и Московской области такой опыт был у 70% респондентов, на Северном Кавказе — у 55%.

При этом география влияет и на отношение покупателей к трансграничным покупкам. Дальний Восток отличается большей готовностью пользоваться товарами китайских продавцов, несмотря на особенности такой покупки. Это может быть связано с географической близостью к Китаю — для жителей региона китайское направление является более естественным с точки зрения логистики, а доставка потенциально занимает меньше времени. Для более удаленных от Китая регионов фактор сроков доставки, напротив, становится более существенным ограничением.

Ключевым преимуществом российских продавцов покупатели называют качество сервиса: наиболее значимыми факторами при выборе товаров отечественного продавца становятся более быстрая доставка (44% опрошенных), удобный возврат товаров (29%), понятные размерные сетки (24%) и меньший риск потери посылки (23%).

«Полученные данные наглядно показывают, что сегодня российские и китайские продавцы во многом закрывают разные потребности покупателей. Китайские продавцы помогают восполнить дефицит предложения в отдельных товарных категориях, тогда как у российских продавцов есть большое преимущество со стороны сервиса — основной причиной отказа потребителей от трансграничных покупок. Это создает дополнительные возможности для развития отечественного производства: по мере появления качественных российских аналогов покупатели готовы делать выбор в их пользу», — отметила директор департамента клиентского сервиса и опыта RWB Анна Аверина.

Оптимизация бизнеса через планирование: где компании теряют деньги и как их вернуть
Оптимизация бизнеса через планирование: где компании теряют деньги и как их вернуть Бизнес

Ценовой фактор также имеет значение — 78% респондентов отметили, что низкая цена может стать причиной покупки китайских товаров. Вместе с тем половина покупателей отметила, что им важна возможность приобрести товары, которых пока нет в ассортименте у российских продавцов. Исследование показывает, что при появлении сопоставимого предложения внутри страны большинство (57%) потребителей предпочли бы купить аналогичный товар у российского продавца, а еще почти половина (42%) — даже переплатить до половины стоимости за отечественную продукцию.

«Результаты исследования показывают, что покупатель сегодня достаточно избирательно подходит к выбору между российскими и зарубежными товарами. При этом при появлении сопоставимого российского товара значительная часть потребителей готова сделать выбор в его пользу даже с учетом более высокой стоимости – это говорит о наличии устойчивого спроса на расширение отечественного предложения и создает возможности для российских производителей и продавцов», — отметил председатель РОЦИТ, первый зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.

Именно сервисные особенности чаще всего становятся главным ограничением для трансграничных покупок. Среди основных сложностей при заказе у китайских продавцов респонденты называют длительные сроки доставки (79%), сложный или невозможный возврат товаров (51%), перенос сроков доставки (49%) и непонятные размерные сетки (49%). При этом исследование показало, что покупатели избирательно подходят к выбору товаров — 82% опрошенных обращают внимание на страну отправления.

По мнению аналитиков, результаты свидетельствуют о том, что предложение иностранных продавцов прежде всего расширяет покупательский выбор и дополняет ассортимент российских продавцов. Особенно востребованы такие товары в регионах, где покупатели готовы ждать более длительную доставку из-за рубежа, если необходимого товара или его аналога нет в предложении российских продавцов. Это говорит о сформированном спросе на более широкий ассортимент и сохраняющейся потребности в расширении товарного предложения на внутреннем рынке.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как внедрить безопасную автоматизацию на основе искусственного интеллекта

Wildberries и Ozon доигрались с комиссиями и офертами. В России взрывной рост частных онлайн-магазинов

Российская коммуникационная система для высокопроизводительных вычислений достигла скорости 200 Гбит/с

Aliexpress открыл охоту на российских ИТ-шников. Надо знать C# и Go и уметь обучать ИИ

Обзор: Российские лоукод-платформы 2026

В Apple перестройка. Важную скрепу отправят на свалку, менеджеров уволят, акцент сделают на инженерах

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще