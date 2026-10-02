«Обит» предлагает новую формулу резервного копирования

Оператор ИТ-решений «Обит» разработал практический подход к резервному копированию — 12-3-1-0, дополняющий классическую модель 3-2-1 требованиями к регулярному тестированию восстановления данных и инфраструктуры. Об этом CNews сообщил представитель «Обит».

Правило 3-2-1 предполагает наличие трех копий данных, использование двух типов носителей и хранение одной копии за пределами основной площадки. Эта модель остается базовым принципом организации резервного копирования, однако сама по себе не отвечает на вопросы о неизменяемости, сроках хранения, контроле доступа и регулярной проверке копий.

По оценке специалистов «Обит», успешное выполнение задания резервного копирования не является достаточным подтверждением того, что данные можно восстановить. Одна из распространенных проблем — повреждение или неконсистентность данных могут оказаться незамеченными и распространиться на дополнительные копии. Поэтому контроль резервного копирования должен включать регулярное тестовое восстановление как отдельных файлов, так и всей инфраструктуры.

«Наличие резервной копии еще не означает, что организация сможет использовать ее в критической ситуации. Важно регулярно проверять не только факт создания копии, но и возможность восстановления данных, приложений и сервисов в установленные сроки с учетом требований RTO и RPO. На основе практического опыта реализации проектов мы сформировали формулу 12-3-1-0 — набор принципов, который помогает выстроить более устойчивый и контролируемый процесс восстановления данных», — отметил Кирилл Тимофеев, руководитель ИТ-департамента «Обит».

Подход 12-3-1-0 предусматривает четыре уровня контроля: 12 раз в год — проведение ежемесячного тестового восстановления данных; 3 три раза в год —проверка восстановления с выносных носителей; 1 раз — ежегодное полное восстановление инфраструктуры; 0 — отсутствие неконтролируемых изменений в системе: периодическая проверка регламентов, плана резервного копирования и используемых средств с учетом изменений инфраструктуры, сроков поддержки и актуальных рисков.

При построении системы резервного копирования в «Обит» рекомендуют начинать с анализа критичности информационных систем и возможных сценариев отказа. При оценке восстановления следует анализировать, что именно было восстановлено, за какое время, все ли необходимые зависимости были подняты, пройдена ли проверка целостности данных и удалось ли соблюсти установленные значения RTO и RPO (целевые время и объем восстановления). При использовании внешнего хранилища важно соблюдать настройки системы (версионирование, блокировка объектов, раздельные учётные данные, MFA, ограничение прав) и контролировать целостность копии в течение всего необходимого срока хранения. При обновлении оборудования и программного обеспечения специалисты рекомендуют оценивать совместимость используемых средств резервного копирования, сроки поддержки и возможность восстановления в новой конфигурации.