Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС запустила 5G во Всеволожске

МТС запустила 5G во Всеволожске. Город стал первым населенным пунктом Ленинградской области, где компания открыла доступ к сети пятого поколения. Она работает на действующих частотах LTE 2100 МГц сразу в нескольких микрорайонах Всеволожска — популярных местах у жителей и гостей 47 региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС приступила к поэтапному запуску 5G на действующих частотах LTE 2100 МГц на принципе технологической нейтральности в местах наибольшей концентрации абонентов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Во Всеволожске сеть запустили в микрорайонах и исторических зонах Мельничный ручей, Румболово, Котово поле и Уткина Заводь. Обновления охватывают территории вблизи значимых городских объектов — парка Алексеевского, парковой зоны «Державинская», Всеволожского центра культуры и досуга, мемориала «Румболовская гора». Сеть 5G доступна в локациях рядом с ключевыми автодорогами Всеволожского района — Колтушским шоссе и шоссе Дорога жизни.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Всеволожск — один из крупнейших городов Ленинградской области с активной застройкой и развивающейся социальной инфраструктурой. Появление 5G здесь — важный шаг в технологической трансформации северо-западного региона. Для жителей это означает доступ к новым качественным цифровым сервисам. На первом этапе запуска скорость передачи данных в среднем увеличится на 15-20%, но в перспективе этот показатель может кратно вырасти. Основные преимущества сетей пятого поколения — высокая пропускная способность, энергоэффективность — упростят внедрение передовых решений для бизнеса. Это позволит предприятиям разворачивать индустриальные комплексы: от роботизации производств, интернета вещей до дистанционного управления пространством и развития умных городов. Мы продолжим расширять покрытие 5G на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

11 сентября МТС 2026 г. открыла доступ абонентам в Санкт-Петербурге к гигабитной сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц и запустила новый стандарт связи в диапазоне 2100 МГц на действующих частотах LTE. Мобильная сеть со скоростью до 1,5 Гбит/с доступна петербуржцам со смартфонами, поддерживающими 5G, в наиболее популярных и загруженных локациях города: в аэропорту Пулково, на Московском вокзале, на стадионе «Газпром Арена», в ТРЦ «Галерея», на туристических улицах и в центре Кронштадта.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

SberDevices перевели транспортные закупки на электронные торги и сэкономили около 90 млн рублей

Владельцы «Альфа-групп» заработают $100 млн на акциях Veon

Как безопасно работать с контейнеризацией: 10 правил

«128 Кбит/с — это честный безлимит»: власти разрешили операторам связи резать скорость в роуминге

Что мешает ИИ-ассистенту корректно решать задачи сотрудников

Греф не позвонит. Россиян совсем скоро избавят от звонков Сбербанка и «Т-Банка» – они до сих пор не маркируют свои вызовы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще