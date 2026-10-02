МТС запустила 5G во Всеволожске. Город стал первым населенным пунктом Ленинградской области, где компания открыла доступ к сети пятого поколения. Она работает на действующих частотах LTE 2100 МГц сразу в нескольких микрорайонах Всеволожска — популярных местах у жителей и гостей 47 региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС приступила к поэтапному запуску 5G на действующих частотах LTE 2100 МГц на принципе технологической нейтральности в местах наибольшей концентрации абонентов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Во Всеволожске сеть запустили в микрорайонах и исторических зонах Мельничный ручей, Румболово, Котово поле и Уткина Заводь. Обновления охватывают территории вблизи значимых городских объектов — парка Алексеевского, парковой зоны «Державинская», Всеволожского центра культуры и досуга, мемориала «Румболовская гора». Сеть 5G доступна в локациях рядом с ключевыми автодорогами Всеволожского района — Колтушским шоссе и шоссе Дорога жизни.

«Всеволожск — один из крупнейших городов Ленинградской области с активной застройкой и развивающейся социальной инфраструктурой. Появление 5G здесь — важный шаг в технологической трансформации северо-западного региона. Для жителей это означает доступ к новым качественным цифровым сервисам. На первом этапе запуска скорость передачи данных в среднем увеличится на 15-20%, но в перспективе этот показатель может кратно вырасти. Основные преимущества сетей пятого поколения — высокая пропускная способность, энергоэффективность — упростят внедрение передовых решений для бизнеса. Это позволит предприятиям разворачивать индустриальные комплексы: от роботизации производств, интернета вещей до дистанционного управления пространством и развития умных городов. Мы продолжим расширять покрытие 5G на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

11 сентября МТС 2026 г. открыла доступ абонентам в Санкт-Петербурге к гигабитной сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц и запустила новый стандарт связи в диапазоне 2100 МГц на действующих частотах LTE. Мобильная сеть со скоростью до 1,5 Гбит/с доступна петербуржцам со смартфонами, поддерживающими 5G, в наиболее популярных и загруженных локациях города: в аэропорту Пулково, на Московском вокзале, на стадионе «Газпром Арена», в ТРЦ «Галерея», на туристических улицах и в центре Кронштадта.