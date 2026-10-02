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МТС внедрила систему считывания биометрии по венам на ладони в хакасском Спортивно-тренировочном центре «Тея»

ПАО «МТС» сообщает о реализации проекта по цифровизации Спортивно-тренировочного центра «Тея», расположенного в хакасском поселке Вершина Теи. МТС внедрила на крупнейшем спортивном объекте республики систему контроля доступа тренирующихся спортсменов и гостей комплекса с идентификацией по венам ладони, а также оснастила сооружение необходимой телеком-инфраструктурой. Проведенные работы позволили повысить безопасность и комфорт для приезжающих на тренировки и соревнования спортсменов, а также отдыхающих в межсезонье туристов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Спортивно-тренировочном центре «Тея», где проходят подготовку и соревнуются в том числе спортсмены всероссийского уровня, МТС развернула систему контроля доступа с идентификацией по венам ладони. Она состоит из сети терминалов, оснащенных мультиспектральным инфракрасным сканером — при поднесении руки оно бесконтактно считывает невидимый глазу узор венозных сосудов, формируя цифровой «отпечаток» человека. Так, лыжник, проходя зону контроля, может попасть на трассы как по биометрическому шаблону ладони, которую «запомнила» система, так и с помощью классической входной карточки. В будущем МТС дополнит систему комплектом морозоустойчивых видеокамер и RFID-карт, которые станут для спортсменов универсальным ключом, позволяющим проходить в другие зоны доступа комплекса без необходимости доставать руку или карту из кармана.

«Спортивно — тренировочный центр «Тея» — одна из визитных карточек республики, которую часто называют меккой лыжного спорта, ведь спортсменами, которые проводили здесь сборы и подготовительные мероприятия, завоевано более 60 золотых олимпийских медалей. За последние годы в спортивном центре много сил направлено на улучшения тренировочных условий и качества проживания спортсменов и отдыхающих. Закономерным этапом стала и повсеместная цифровизация объекта для повышения безопасности и комфорта приезжающих, и МТС как технологический флагман среди операторов связи включилась в проект, заложив базу технологичной застройки сооружения», — сказал директор МТС в Республике Хакасия Павел Фомин.

«Интересный проект, реализованный совместно с МТС, стал для нас новым вызовом — на спортивных объектах столь новаторские технологии на пропускных пунктах пока внедряются нечасто, и мы стали одними из первых, кто "шагнул“ в эту инновацию, при этом предложив спортсменам и туристам традиционную альтернативу — проход по привычной карточке. В октябре, с первым снегом, в "Тею“ съедутся лыжники со всей страны и ближнего зарубежья — из-за единственных в условиях среднегорья сертифицированных трасс, подходящих как для стартовых тренировок сезона, так и для соревнований международного уровня. Надеемся, гости спортивно-тренировочного центра по достоинству оценят новинку и отметят ее удобство», — сказал Евгений Авдонин, директор автономного учреждения дополнительного образования «Комплексная спортивная школа».

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