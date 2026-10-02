«МТС Банк» открыл доступ к цифровому рублю

«МТС Банк» сообщает о предоставлении доступа к цифровому рублю для клиентов. Теперь юридические лица – клиенты банка могут принимать платежи и совершать переводы цифровыми рублями, а физическим лицам – пользователям мобильного приложения банка доступны все основные операции с цифровым рублем. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

«МТС Банк» реализовал поэтапный запуск новой формы национальной валюты наравне с системно значимыми участниками рынка. Цифровой рубль доступен как для юридических, так и для физических лиц. Это означает, что любой пользователь – от крупного ритейлера до частного клиента – может открывать счета цифрового рубля, пополнять их, проводить мгновенные переводы и оплачивать товары и услуги в новом формате.

Юридические лица – клиенты банка могут принимать платежи цифровыми рублями на POS-терминалах и кассах через универсальный платежный код и при интернет-оплате, а также совершать платежи между юридическими лицами и платежи в пользу государства, осуществлять выплату заработной платы, а в дальнейшем, станут доступны и трансграничные платежи.

У физических лиц появилась возможность открыть счет цифрового рубля на платформе ЦБ через мобильное приложение банка, пополнять его, совершать переводы и оплачивать товары и услуги в торгово-сервисных предприятиях.

«МТС Банк вошел в число первых участников пилота по внедрению цифрового рубля в августе 2023 г. За это время банк провел несколько тысяч операций с новой формой национальной валюты, а также одним из первых протестировал B2B-платежи. Мы первыми из российских банков представили оплату цифровым рублем на кассах самообслуживания в торговых точках в 2025 г. Мы прошли весь путь от первой группы пилота до массового сервиса и сделали это в сроки, установленные для системно значимых банков. Это доказывает технологическую зрелость «МТС Банка» наравне с крупнейшими игроками рынка», – сказал руководитель кластера «Дэйли Бэнкинг» «МТС Банка» Антон Пашкевич.

Чтобы воспользоваться новой формой национальной валюты, клиенту необходимо выбрать в приложении «МТС Банка» сервис «Цифровой рубль» и открыть счет, который можно пополнить с карты банка.

Для физических лиц новый способ оплаты работает по уже привычному клиентскому сценарию QR СБП: после сканирования универсального платежного QR-кода сумма и получатель платежа отобразятся в приложении – клиенту остается проверить данные и подтвердить операцию.

Цифровой рубль является новой формой национальной валюты и выпускается на платформе Банка России в дополнение к наличным и безналичным денежным средствам. Клиенты самостоятельно выбирают, какой формой рубля пользоваться в конкретной ситуации.

«МТС Банк» продолжит развивать цифровой рубль в розничных и корпоративных платежах, расширяя число доступных сценариев для клиентов и партнеров.