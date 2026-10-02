Коты-волонтеры с помощью ИИ помогают искать пропавших питомцев

В Казахстане каждый день из дома сбегает более 100 кошек. Чтобы помочь им вернуться домой, казахстанский сервис поиска пропавших животных привлек других котов. Об этом CNews сообщили представители GdeKotBot.

В 2025 г. был запущен сервис GdeKotBot. Telegram-бот @GdeKotBot позволяет одним пользователям публиковать информацию о пропавших питомцах, а другим — помогать их искать. Каждый, кто заметил кошку на улице, может отправить ее фотографию в чат-бот вместе с геолокацией. ИИ сравнивает эти изображения с объявлениями о пропавших кошках и сообщает хозяевам о нахождении их питомцев. С момента запуска цифровая система поиска пропавших кошек помогла вернуть хозяевам 407 питомцев, а к боту присоединились более 28 тыс. пользователей.

Основная проблема поиска — поведение кошек в опасных ситуациях. Сбежавшие кошки редко тянутся к людям и прячутся в труднодоступных местах: в кустах, под машинами и крыльцами, в подвалах и на чердаках, куда сложно заглянуть, если ты не кошка.

GdeKotBot запустил проект, чтобы привлечь внимание к проблеме сбежавших кошек и вовлечь больше людей в их поиски. Через социальные сети и чат-бот команда связалась с владельцами кошек на самовыгуле, живущими в районах с наибольшим числом сообщений о пропавших животных.

Оснащенные микрокамерами и GPS-трекерами коты True CATectives снимают кошек, которых встречают во время ежедневных прогулок. ИИ анализирует видео и сравнивает замеченных животных с базой пропавших кошек. При возможном совпадении хозяин получает уведомление и данные о местоположении кошки.

В 2025 г. GdeKotBot задал сильный международный тренд в использовании ИИ для поиска домашних животных. По всему миру стали появляться подобные сервисы.

«Малоизвестная статистика: каждая третья кошка хотя бы раз убегает из дома. В отличие от собак, 85% которых воссоединяются с хозяевами, домой возвращается меньше половины потерявшихся кошек. Чтобы их найти, нужна помощь жителей всего города», — сказал креативный директор Ogency Алексей Лейбович.

В отличие от таких городов, как Стамбул, в Казахстане относительно мало уличных кошек. Поэтому кошка, которую заметили на улице, вполне может оказаться чьим-то потерявшимся питомцем.



