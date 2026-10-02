Исследование Weeek: треть сотрудников сталкивается с требованием использовать ИИ, даже если он им не нужен

31% сотрудников сталкиваются с требованием руководителя использовать ИИ в работе, даже если специалист не видит в этом необходимости. Еще 28% должны постоянно оставаться на связи в рабочих чатах, хотя не видят в этом необходимости, а 23% – пользоваться определенными сервисами или программами, которые считают неудобными. Такие результаты показало исследование таск-трекера Weeek, в котором приняли участие 1056 сотрудников из сфер digital (ИТ, маркетинг, PR, дизайн), HR, образования, консалтинга, производства, ритейла, логистики и строительства.

Среди сотрудников из digital-сферы практика внедрения ИИ, даже если сотрудник не видит в нем необходимости, встречается чаще: ее отметили 50% респондентов из этой группы. Из них в агентствах, которые работают с внешними клиентами, о таком требовании сообщили 56% сотрудников, тогда как в компаниях, работающих на собственные продукты или услуги, – 44%.

Также требование использовать ИИ чаще отмечают middle-специалисты – 60% среди сотрудников, которые отметили этот вариант. Среди junior-специалистов – 30% респондентов, среди senior этот показатель составляет 10%.

Чаще всего респонденты указывали, что против обязательной практики публично отчитываться о своей работе или регулярно показывать статус задач – 56%. Еще 22% не считают обязательным посещать офис при возможности работать удаленно, столько же – присутствовать на необязательных совещаниях. 19% не считают важным соблюдать формальные правила общения или корпоративного стиля, 16% – отвечать на сообщения вне рабочего времени, а 15% – поддерживать активность в корпоративных чатах. 16% сотрудников при этом видят ценность в каждом требовании руководителя либо не сталкиваются с давлением.

Инга Скерсь, сооснователь Weeek, сказал: «ИИ постепенно становится частью рабочих процессов, но сам факт его использования еще не означает, что работа стала эффективнее. Если у сотрудника нет ясного понимания, как устроен процесс, к каким результатам нужно прийти и с какой целью была поставлена задача, то ИИ только увеличит нагрузку и выполнит работу, которую сотруднику необходимо переделывать. Поэтому для качественной автоматизации в компании сначала важно понять, какие процессы достаточно отлажены, где автоматизация уже возможна, и донести до сотрудников ценность существующих задач и процессов, и только потом – ценность ИИ».