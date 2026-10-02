«Геоскан» запустил образовательную онлайн-платформу для специалистов отрасли БАС

ГК «Геоскан» запустила образовательную онлайн-платформу для специалистов в сфере беспилотных авиационных систем (БАС), геопространственных данных и авиационной деятельности. Она позволит дистанционно обучаться по программам дополнительного профессионального образования. Также на ней будут размещаться вебинары по применению беспилотных технологий, обработке данных аэросъемки и работе со специализированным программным обеспечением. Об этом CNews сообщили представители ГК «Геоскан».

На запуске доступен курс по фотограмметрической обработке данных аэрофотосъемки в программном обеспечении Agisoft Metashape Professional. Слушатели изучают все этапы обработки материалов аэрофотосъемки: от загрузки исходных данных до построения цифровых моделей местности и ортофотопланов. Обучение включает работу с реальными наборами данных.

На сайте предусмотрена функциональность для контроля освоения программ и прохождения практических занятий, а также для проведения итоговых аттестаций в соответствии с законодательством России.

До конца 2026 г. «Геоскан» планирует разместить на платформе не менее трех курсов. Они будут посвящены применению БАС, системе управления безопасностью полетов, обработке данных аэросъемки, работе со специализированным программным обеспечением и другим востребованным направлениям.

«Запуск онлайн-платформы открывает новый этап развития образовательных программ наших учебных центров. Теперь специалисты из разных регионов страны смогут проходить обучение в полностью дистанционном или смешанном формате. Это позволит расширить аудиторию наших программ и сделать профессиональное обучение в БАС доступнее для специалистов по всей стране», — отметил руководитель отдела образовательных услуг компании «Геоскан Москва» Никита Попов.