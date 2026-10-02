Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы Техника
|

«Геоскан» запустил образовательную онлайн-платформу для специалистов отрасли БАС

ГК «Геоскан» запустила образовательную онлайн-платформу для специалистов в сфере беспилотных авиационных систем (БАС), геопространственных данных и авиационной деятельности. Она позволит дистанционно обучаться по программам дополнительного профессионального образования. Также на ней будут размещаться вебинары по применению беспилотных технологий, обработке данных аэросъемки и работе со специализированным программным обеспечением. Об этом CNews сообщили представители ГК «Геоскан».

На запуске доступен курс по фотограмметрической обработке данных аэрофотосъемки в программном обеспечении Agisoft Metashape Professional. Слушатели изучают все этапы обработки материалов аэрофотосъемки: от загрузки исходных данных до построения цифровых моделей местности и ортофотопланов. Обучение включает работу с реальными наборами данных.

На сайте предусмотрена функциональность для контроля освоения программ и прохождения практических занятий, а также для проведения итоговых аттестаций в соответствии с законодательством России.

Оптимизация бизнеса через планирование: где компании теряют деньги и как их вернуть
Оптимизация бизнеса через планирование: где компании теряют деньги и как их вернуть Бизнес

До конца 2026 г. «Геоскан» планирует разместить на платформе не менее трех курсов. Они будут посвящены применению БАС, системе управления безопасностью полетов, обработке данных аэросъемки, работе со специализированным программным обеспечением и другим востребованным направлениям.

«Запуск онлайн-платформы открывает новый этап развития образовательных программ наших учебных центров. Теперь специалисты из разных регионов страны смогут проходить обучение в полностью дистанционном или смешанном формате. Это позволит расширить аудиторию наших программ и сделать профессиональное обучение в БАС доступнее для специалистов по всей стране», — отметил руководитель отдела образовательных услуг компании «Геоскан Москва» Никита Попов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как превратить корпоративную базу знаний в рабочий ресурс

Россиянам приготовиться. Claude массово блокирует пользователей за использование VPN

SberDevices перевели транспортные закупки на электронные торги и сэкономили около 90 млн рублей

ChatGPT атаковал правительственные сайты США, Канады и Австралии

Что мешает ИИ-ассистенту корректно решать задачи сотрудников

Wildberries и Ozon доигрались с комиссиями и офертами. В России взрывной рост частных онлайн-магазинов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще