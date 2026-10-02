Фонд «Сколково» запускает программу AI mini MBA с участием группы «Ренессанс страхование»

Фонд «Сколково» впервые открывает набор на «Искусственный интеллект для руководителей и управленческих команд (AI mini MBA)» – образовательную программу, которая объединяет стратегический, продуктовый и финансовый взгляд на ИИ-трансформацию в одном курсе для руководителей и собственников бизнеса. Об этом CNews сообщили представители группы «Ренессанс страхование».

Павел Розов, вице-президент по ИИ-трансформации «Ренессанс страхование», является одним из разработчиков программы и спикером модуля «Финансовое моделирование». В рамках курса Павел переводит возможности ИИ на язык P&L: выручка, затраты, скорость вывода продуктов. Участники научатся строить финансовые модели, считать экономику, оценивать ROI ИИ-инициатив и готовить инвестиционное обоснование, убедительное для совета директоров и инвесторов.

AI mini MBA – это не лекции про «будущее ИИ», а рабочая программа для тех, кто лично отвечает за результат ИИ-трансформации. Восемь модулей и 132 академических часа в гибридном формате: очные интенсивы в Технопарке «Сколково» и онлайн-занятия. Курс построен на реальных кейсах из производства, логистики, маркетинга и управления знаниями – лекторы прямо сейчас ведут ИИ-повестку в компаниях-лидерах разработки или использования ИИ-технологий. Это обеспечит максимально актуальную информацию и последние кейсы применения ИИ.

В рамках программы каждый участник создаст собственный проект – например, программу трансформации, ИИ-решение для внедрения, агента для оптимизации процесса и тд, получив обратную связь от экспертов. Таким образом слушатели курса получат и теоретические знания и практическием приемы работы с нейросетями – как по настройке, так и для выполнения своих профессиональных задач.

Павел Розов, вице-президент по ИИ-трансформации «Ренессанс страхование»: «В «Ренессансе» ИИ-трансформация с самого начала измеряется в деньгах: инициатива получает ресурсы только после защиты эффекта и подтверждения его на пилоте. Этот подход я и принесу в программу. Руководителю мало понимать, что умеет нейросеть, – нужно уметь показать, сколько она заработает или сэкономит и за какой срок. Именно этого языка сейчас не хватает большинству ИИ-проектов».

Евгений Осадчук, руководитель направления “Искусственный интеллект” Технопарка «Сколково»: «Наша программа является комплексным ответом на запрос более чем пяти тысяч резидентов Инновационного центра «Сколково» – все они постепенно погружаются в тему искусственного интеллекта и у них возникает масса вопросов. В связи с этим и возникла идея разработать собственную образовательную программу по ИИ, ориентировав ее на управленческий корпус и пригласив ведущих экспертов-практиков. Указанная социальная направленность определила и стоимость программы – при той же насыщенности и уровне спикеров программа стоит значительно меньше аналогов».