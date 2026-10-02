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Ежедневная аудитория Max превысила 90 миллионов пользователей

С момента запуска приложение Max установили более 140 млн человек, включая аудиторию в СНГ. В среднем пользователи нацмессенджера отправляют более 1,9 млрд сообщений и совершают порядка 34 млн звонков в сутки. Об этом CNews сообщил представитель Max.

За год в нацмессенджере создано более 15 млн приватных и публичных каналов с суммарной аудиторией 570 млн подписчиков.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Количество иностранных пользователей в Max превысило 11,5 млн. Топ-5 государств по регистрациям возглавил Узбекистан. На втором месте — Казахстан, за ним следуют Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.

«Цифровой ID» для подтверждения статуса, возраста и льгот создали порядка 10 млн пользователей. С помощью сервиса можно заселиться в три тысячи российских отелей и подтвердить возраст в 100 тыс. магазинов без бумажного паспорта, а также получить доступные льготы в учреждениях культуры или при покупке транспортных билетов.

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