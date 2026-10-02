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Digital Sector выделил технический аудит веб-систем в отдельное направление на фоне роста запросов заказчиков

Digital Sector выделил технический аудит действующих корпоративных веб-систем в отдельное направление на фоне роста запросов заказчиков. Компании все чаще обращаются за оценкой систем перед крупными интеграциями, миграцией, модернизацией и передачей проекта новому подрядчику, а также когда нужно решить, продолжать доработку существующего решения или рассматривать его замену. Об этом CNews сообщили представители Digital Sector.

Среди типовых ситуаций Digital Sector отмечает модернизацию legacy-систем, обследование перед интеграциями и миграциями, передачу систем на развитие после другого подрядчика и выбор между дальнейшей доработкой и более глубокой переработкой. Именно в таких проектах заранее сложно понять реальный объем работ только по функциональному ТЗ.

Новая интеграция, например, может затронуть общие данные, бизнес-правила и несколько связанных компонентов. При смене подрядчика часть зависимостей приходится восстанавливать по коду, документации и истории изменений. Если такие ограничения обнаружатся уже во время разработки, сроки и бюджет проекта могут измениться.

Возможна и обратная ситуация: компания рассматривает полную замену системы из-за сбоев или сложности дальнейших доработок, хотя причина находится в отдельном компоненте. Поэтому до утверждения проекта важно определить реальное состояние системы и масштаб необходимых изменений.

В рамках аудита специалисты Digital Sector оценивают архитектуру, код, технический долг, интеграции, документацию и зависимости между компонентами. Состав проверки зависит от задачи: интеграции, роста нагрузки, передачи системы новому подрядчику или подготовки к модернизации.

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По итогам заказчик получает данные о выявленных ограничениях, их влиянии на запланированные изменения и вопросах, которые требуют дополнительной проверки. Это позволяет определить, достаточно ли точечного исправления, нужен ли рефакторинг или модернизация отдельных компонентов либо стоит рассматривать более глубокую переработку системы.

«Решение заменить систему может выглядеть самым простым, пока в оценку не включены перенос данных, действующие интеграции и бизнес-правила, которые придется восстановить. Но и постоянные точечные исправления могут увеличивать стоимость следующих изменений. Задача аудита — определить масштаб проблемы и сравнить возможные сценарии до утверждения бюджета», — сказала Надежда Кадырлеева, исполнительный директор Digital Sector.

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