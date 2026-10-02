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«Авито Работа»: средние зарплатные предложения для соискателей старшего возраста выросли на треть

Специалисты старшего возраста становятся все более востребованными на российском рынке труда. По данным «Авито Работы», за январь–сентябрь 2026 г. среднее зарплатное предложение в вакансиях, доступных в том числе для кандидатов пенсионного возраста, выросло на 32% год к году и достигло 79,69 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Заметнее всего зарплатные предложения выросли в рабочих и производственных профессиях. Лидером по динамике зарплатных предложений стали операторы производственной линии: средний предлагаемый доход в вакансиях вырос на 54% и достиг 95,58 тыс. руб/мес. Эти специалисты управляют оборудованием на конвейерных и автоматизированных линиях, следят за его бесперебойной работой и контролируют качество продукции на каждом этапе. Опыт и квалификация здесь ценятся особенно высоко, поэтому работодатели готовы предлагать таким кандидатам повышенный доход.

На втором месте — работники торгового зала, которым работодатели в среднем предлагают 79,6 тыс. руб/мес (+52% год к году). Они консультируют покупателей, помогают с выбором товара, следят за выкладкой и порядком в зале. Замыкают тройку каменщики: их среднее зарплатное предложение выросло на 44% и составило 150,58 тыс. руб/мес. Эти специалисты возводят стены, перегородки и другие конструкции из кирпича и блоков.

В топ-5 также вошли продавцы — их средний предлагаемый доход составил 87,5 тыс. руб/мес (+41%), и арматурщики — 140,44 тыс. руб/мес (+40%). Продавцы отвечают за консультирование покупателей и оформление покупок, а арматурщики собирают каркасы и сетки для железобетонных конструкций.

Важно учитывать, что средние зарплатные предложения складываются из значений, указанных работодателями в вакансиях, и могут отличаться от фактического дохода. На итоговую сумму влияют регион, опыт и квалификация, график занятости, а также премии и дополнительные выплаты. На уровень предлагаемых зарплат влияет и то, что многие позиции предполагают вахтовый формат работы, который традиционно сопровождается более высоким уровнем вознаграждений.

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Среди регионов наибольший рост среднего предлагаемого дохода для специалистов старшего возраста отмечен в Краснодарском крае — здесь показатель увеличился на 50% год к году и достиг 85,46 тыс. руб/мес. На втором месте Ростовская область (+48%, 82,07 тыс. руб/мес), на третьем — Татарстан (+34%, 78,54 тыс. руб/мес). Замыкают пятерку Ленинградская область (+19%, 81,71 тыс. руб/мес) и Московская область (+11%, 88,78 тыс. руб/мес). Такой рост отражает общую тенденцию: в регионах с активной реализацией промышленных, строительных и инфраструктурных проектов конкуренция за опытные кадры усиливается, и работодатели повышают зарплатные предложения, чтобы привлечь зрелых специалистов.

«Опыт и квалификация специалистов старшего возраста становятся все более ценным ресурсом для бизнеса. Мы видим, что работодатели предлагают им конкурентный доход и инвестировать в их адаптацию — опыт и профессиональная надежность стали экономическим преимуществом. Растет не только спрос на таких кандидатов, но и их собственный интерес к новым возможностям: в отдельных профессиях соискательская активность заметно увеличилась. Чаще всего специалисты старшего возраста рассматривали позиции инженеров ПТО (+137%), стропальщиков (+115%), сборщиков мебели (+89%), администраторов (+77%) и монтажников (+29%). Компании все чаще делают ставку на опытных сотрудников, а те, в свою очередь, активнее рассматривают новые возможности на рынке труда», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

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