Аналитики назвали популярные телефоны у жителей Башкирии

В 2026 г. башкортостанцы предпочитают практичные модели гаджетов с необходимым набором характеристик в среднем ценовом диапазоне. При этом в сегменте кнопочных телефонов наиболее популярны российские бренды, сообщают аналитики «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Как показывают большие данные «МегаФона», в целом абоненты из Башкирии все чаще переходят на современные функциональные девайсы. Доля владельцев смартфонов в регионе за год увеличилась еще на 3% и составила 75%. Рейтинг востребованных брендов возглавляет корейский Samsung. Вторую строчку занимает Xiaomi, на третьем месте — Huawei. Всего для звонков и выхода в интернет в республике используют более 300 брендов смартфонов.

Если говорить о конкретных моделях, чаще всего жителя Башкирии можно встретить с Xiaomi Redmi 9A. На второй и третьей позиции — realme Note 50 и Apple IPhone 11. Среди кнопочных телефонов лидируют аппараты российского и китайского производства: зачастую клиенты оператора звонят по BQ 3595 Elegant, Fontel FP200 и Philips Xenium E207.

«Сейчас легко найти достойный гаджет во всех ценовых категориях, обратившись в интернет-магазин или зайдя в торговый центр. Для удобства жителей республики мы постоянно расширяем свою сеть, выбирая как места с высокой проходимостью в центре городов, так и формат магазинов у дома. За последние месяцы два салона «МегаФона» и Yota открылись в Нефтекамске. Они находятся на ключевых улицах города — Социалистической и Комсомольском проспекте», — сказал руководитель по продажам на массовом рынке «МегаФона» в Башкирии Евгений Немтин.