Разделы

Техника
|

Аналитики назвали популярные телефоны у жителей Башкирии

В 2026 г. башкортостанцы предпочитают практичные модели гаджетов с необходимым набором характеристик в среднем ценовом диапазоне. При этом в сегменте кнопочных телефонов наиболее популярны российские бренды, сообщают аналитики «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Как показывают большие данные «МегаФона», в целом абоненты из Башкирии все чаще переходят на современные функциональные девайсы. Доля владельцев смартфонов в регионе за год увеличилась еще на 3% и составила 75%. Рейтинг востребованных брендов возглавляет корейский Samsung. Вторую строчку занимает Xiaomi, на третьем месте — Huawei. Всего для звонков и выхода в интернет в республике используют более 300 брендов смартфонов.

<p>Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: СЭД должна стать незаметной для сотрудника</p>
Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: СЭД должна стать незаметной для сотрудника Цифровизация

Если говорить о конкретных моделях, чаще всего жителя Башкирии можно встретить с Xiaomi Redmi 9A. На второй и третьей позиции — realme Note 50 и Apple IPhone 11. Среди кнопочных телефонов лидируют аппараты российского и китайского производства: зачастую клиенты оператора звонят по BQ 3595 Elegant, Fontel FP200 и Philips Xenium E207.

«Сейчас легко найти достойный гаджет во всех ценовых категориях, обратившись в интернет-магазин или зайдя в торговый центр. Для удобства жителей республики мы постоянно расширяем свою сеть, выбирая как места с высокой проходимостью в центре городов, так и формат магазинов у дома. За последние месяцы два салона «МегаФона» и Yota открылись в Нефтекамске. Они находятся на ключевых улицах города — Социалистической и Комсомольском проспекте», — сказал руководитель по продажам на массовом рынке «МегаФона» в Башкирии Евгений Немтин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics впервые опубликовал топ-15 российских поставщиков IBP-систем

Куда еще дороже. На Raspberry Pi с крошечным ОЗУ взлетели цены. Теперь он стоит как новая умная колонка «Яндекса»

Александр Мугла, «Росатом»: Мы развернули в приграничном регионе собственную аппаратную базу полного цикла

Подготовлены три сценария развития российской мегакорпорации по производству чипов

Алексей Фоменко, «Астра»: Настоящий технологический суверенитет наступит, когда мы перестанем ориентироваться на Microsoft 

Ракетный удар по Украине снес два всемирно известных пиратских торрент-трекера

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще