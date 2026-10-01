В Темрюкском районе расширили сеть LTE

В северо-западной части Краснодарского края «МегаФон» завершил масштабную модернизацию телекоммуникационного оборудования. В результате зона покрытия 4G расширилась, а максимальная скорость мобильного интернета достигла 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Обновленная сеть охватила Темрюк и Тамань, а также поселки Волна, Красноармеец и Приазовский. Для работы в условиях высокой нагрузки на этих территориях оператор установил оборудование, поддерживающее средние и высокие диапазоны LTE. Это позволило увеличить емкость сети и обеспечить стабильное соединение при одновременном подключении большого числа пользователей.

Темрюкский район привлекает путешественников грязевыми вулканами, виноградниками и курортами Азовского моря. В I полугодии 2026 г. туристический поток сюда вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной прирост обеспечили гости из Ростовской и Волгоградской областей, Ставропольского края, а количество туристов из Москвы и Санкт-Петербурга увеличилось на 16%.

«Темрюкский район сочетает крупные населенные пункты, туристические локации и востребованные автомобильные маршруты, поэтому нагрузка на мобильную сеть здесь формируется сразу несколькими потоками пользователей. В рамках модернизации мы усилили инфраструктуру в жилых массивах, рядом с гостиницами и отелями, на подъездах к популярным туристическим местам и пляжам, а также вдоль автомагистралей. Это позволяет сети устойчиво работать в местах, где особенно важно оставаться на связи — и для повседневных задач жителей, и для навигации, общения и онлайн-сервисов туристов», — сказал директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.