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В России усилят безопасную разработку ПО для нефтегазовой и химической отраслей

Консорциум технологической независимости индустриального ПО (АНО «КТН ИПО») и Positive Technologies подписали соглашение о стратегическом партнёрстве в области развития безопасных цифровых решений и индустриального программного обеспечения. Об этом CNews сообщил представитель Positive Technologies.

Для предприятий переход на отечественное индустриальное ПО – это не только вопрос функционального замещения зарубежных решений. Не менее важно обеспечить его безопасность на всех этапах жизненного цикла: от проектирования архитектуры и разработки исходного кода до внедрения и эксплуатации. Консорциум и Positive Technologies объединят отраслевую экспертизу и компетенции в информационной безопасности, чтобы развивать такие решения для нефтегазовой, нефтехимической и химической промышленности.

Партнёры планируют проектировать и проводить аудит защищённых архитектур, анализировать исходный код, выстраивать процессы управления уязвимостями и обучать разработчиков. В соответствии с подходом обеспечения безопасности на ранних стадиях разработки (shift left) инструменты безопасной разработки предполагается включать непосредственно в процессы создания и поставки ПО, а не ограничиваться проверкой готового продукта.

«Замена зарубежного ПО сама по себе не решает всех задач отрасли. Нам важно, чтобы отечественные решения можно было развивать и внедрять с понятными требованиями к их безопасности. Партнёрство позволит соединить опыт отраслевых компаний с экспертизой Positive Technologies», – сказал генеральный директор АНО «КТН ИПО» Тимур Бабёркин.

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Соглашение предусматривает и совместную работу над отраслевыми стандартами, методиками, моделями угроз и архитектурными шаблонами. В числе его направлений – интеграция средств защиты в цифровые решения, развитие системы сертификации в области информационной безопасности и адаптация подходов Positive Technologies к особенностям промышленных предприятий.

«Промышленное ПО работает в среде, где цена ошибки особенно высока: сбой может затронуть производственные процессы, привести к финансовым потерям и создать риски для физической безопасности людей. Поэтому безопасность должна закладываться в решение еще на этапах проектирования и разработки. При этом недостаточно формально выполнить требования к защищенности – важно понимать реальные сценарии эксплуатации и угрозы для конкретного предприятия. Совместная работа с Консорциумом поможет нам лучше учитывать эту отраслевую специфику», – сказал технический директор Positive Technologies Ильяс Киреев.

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