Разделы

Телеком
|

В Оренбуржье еще 52 села обеспечили быстрым интернетом

Более 15 тыс. сельчан Оренбургской области получили доступ к голосовой связи и мобильному интернету «МегаФона». Оператор охватил в том числе совсем малочисленные села, поселки и деревни. Работы прошли в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технические специалисты расширили покрытие 4G в более полусотни малых населённых пунктов, расположенных в 24 районах и муниципальных округах региона. При этом максимальное число поселений пришлось на Ташлинский, Саракташский, Беляевский, Асекеевский, Адамовский, Бугурусланский, Тюльганский и Сорочинский.

«Благодаря сотрудничеству нашей компании и регионального министерства цифрового развития и связи в полной мере пользоваться цифровыми сервисами теперь могут жители самых небольших сел и деревень. К примеру, в Васильевке проживает около 100 человек, а в Уральске, Березовке, Спасском, Янтарном, Карабутаке, Каменецке, Петровке — менее 250», — сказал директор «МегаФона» в Оренбургской области Евгений Кочетов.

Инженеры задействовали в локациях средний диапазон частот и обеспечили скорость загрузки мобильных данных до 50 Мбит/c. Такое решение позволяет смотреть видео в высоком качестве, пересылать тяжёлые файлы и при необходимости учиться и работать удалённо.

Напомним, в Оренбуржье абоненты в сельской местности уже сравнялась по мобильному трафику с горожанами. Одному пользователю здесь в среднем необходимо порядка 30 Гбайт в месяц. Рекордсменами по объему интернет‑данных на человека являются как раз отдаленные деревни с немногочисленным населением.

Что мешает ИИ-ассистенту корректно решать задачи сотрудников
Что мешает ИИ-ассистенту корректно решать задачи сотрудников Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российская коммуникационная система для высокопроизводительных вычислений достигла скорости 200 Гбит/с

Россияне массово отказываются от браузеров Chrome, Opera и Safari

Чек-лист: что важно сделать при переходе на российскую ITSM-систему

Под атакой призывники в российскую армию. Мошенники воруют у них доступ к «Госуслугам»

Оптимизация бизнеса через планирование: где компании теряют деньги и как их вернуть

Только построили, а уже менять. Половина российских оптических линий связи нуждается в замене на сотни миллиардов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Как продлить лето: лучшие уличные обогреватели для веранды

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще