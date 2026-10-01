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В НИУ ВШЭ разработали веб-приложение для предварительной оценки углеродного и экономического эффекта проектов по биочару

Центр цифровых технологий для природно-климатических проектов НИУ ВШЭ разработал веб-приложение для предварительной оценки проектов по производству биочара из растительных остатков и его внесению в почву. Инструмент позволяет рассчитать потенциальный объем производства биочара и углеродных единиц, определить необходимую площадь сельскохозяйственных земель, оценить объем инвестиций и ожидаемый экономический эффект проекта. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Веб-приложение теперь доступно на цифровой платформе поддержки природно-климатических проектов, которую разработали и развивают эксперты НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнаука России. Приложение может быть полезно разработчикам и инвесторам климатических проектов, сельскохозяйственным и лесным предприятиям, а также компаниям, которые рассматривают использование растительных остатков для производства биочара.

Биочар (биоуголь) — это углеродсодержащий материал, который получают из растительных остатков в процессе пиролиза, то есть термического разложения органического сырья при ограниченном доступе кислорода. После производства биочар можно использовать как почвенную добавку. При его внесении в почву часть углерода, который содержится в растительном сырье, переводится в более устойчивую форму и может сохраняться в почве в течение длительного времени. Поэтому проекты по производству и внесению биочара в почву рассматриваются как один из подходов к удалению углекислого газа из атмосферы CDR (Carbon Dioxide Removal). Такие проекты могут реализовываться в соответствии с методологиями, которые одобрены ведущими реестрами углеродных единиц.

Новое веб-приложение для оценки проектов по биочару помогает на раннем этапе оценить потенциальный объем углеродных единиц, необходимые инвестиции и экономические показатели проекта, а также подобрать сочетание сырья, оборудования и продолжительности проекта.

Особенность инструмента – возможность одновременно оценивать углеродный и экономический эффект проекта с учетом логистики сырья и произведенного биочара, параметров оборудования и прогнозной стоимости углеродных единиц.

Пользователь также может задать основные экономические параметры проекта, в том числе ставку дисконтирования и уровень инфляции. Кроме того, калькулятор позволяет выбрать реестр углеродных единиц и провести расчет с использованием различных прогнозов их стоимости.

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«Количество углеродных единиц, которое может быть получено при реализации проекта, напрямую связано с объемом используемого растительного сырья, выходом биочара и содержанием углерода в нем. При этом одним из ключевых факторов экономической эффективности является стоимость пиролизного оборудования. Увеличение продолжительности проекта, как правило, позволяет улучшить его экономические показатели», — сказал заместитель директора Центра цифровых технологий для природно-климатических проектов Виктор Проскуряков.

Веб-приложение позволяет оценить, при каких объемах сырья и продолжительности реализации проект может стать экономически привлекательным, и использовать эти расчеты для предварительной оценки его параметров.

Полученные с помощью инструмента результаты являются предварительными и не заменяют технико-экономическое обоснование или процедуру валидации климатического проекта.

Для расчета в веб-приложении необходимо указать продолжительность проекта, тип и объем растительного сырья, выбрать оборудование и задать примерные расстояния от места хранения сырья до производственной площадки, а также от производственной площадки до предполагаемых мест внесения биочара в почву.

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