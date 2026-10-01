Тренд на ИИ и комплексную защиту: как меняется ситуация на рынке госзакупок ИТ в России

Аналитики Effect Isource подвели итоги мониторинга госзакупок за три квартала 2026 года. «Рынок ИТ-решений для госсектора выглядит неоднородно. Поставщиков антивирусного ПО стало меньше на 18%, зато число вендоров ИИ-решений выросло более чем вдвое. Сегмент ВКС почти перестал снижаться после прошлогоднего сокращения на 34%», — говорится в исследовании.

При сохранении текущей господдержки сферы ИИ эксперты ожидают дальнейший рост внедрений и расширения пула поставщиков. В госзакупках 2025–2026 годов фигурировали такие компании, как АО «РИВЦ», ООО «ИТ Нова», АО «Антиплагиат», ООО «ПТМ», ООО «Инлайн Технолоджис», АО «АБМ», ООО «ИТМО.ИСКИН» и другие.

От базовых антивирусов к комплексным EDR-системам

Количество поставщиков антивирусного ПО снижается в госсекторе второй год подряд — за 9 месяцев 2026-го сокращение составило 18% год к году. По мнению экспертов Effect Isource, заказчики отказываются от покупки отдельных антивирусов в пользу комплексных систем защиты с расширенным набором опций.

При этом требования к вендорам ужесточаются: контракты все чаще заключаются с аккредитованными партнерами из числа крупных разработчиков. В закупках 2025–2026 годов доминировали продукты Positive Technologies, «Лаборатории Касперского», «Доктор Веб», PRO32 и другие. Небольшим игрокам становится все сложнее пробиться в госзаказ. Эксперты прогнозируют, что рынок и дальше продолжит консолидироваться вокруг лидеров.

«Переход к комплексным системам во многом связан с ростом сегмента защиты конечных устройств, куда входит класс антивирусных решений. По данным Центра стратегических разработок, объем этого рынка превысил 40 млрд рублей, увеличившись на 14,9% год к году. Рост происходит за счет импортозамещения, новых требований регулятора по классу сертификации для средств обнаружения и реагирования и повышения зрелости компаний в части ИБ. На фоне усложнения атак государственные компании переходят от базовых антивирусов к отечественным EDR-решениям, превентивно выявляющим и останавливающим сложные угрозы», — рассказал Сергей Лебедев, директор по продуктам для защиты рабочих станций и серверов Positive Technologies.

Он также отметил, что массовое использование ИИ-инструментов при создании вредоносного ПО делает атаки дешевле и доступнее. Соответственно, и решения для защиты конечных устройств уже интегрируют ИИ-модели для выявления и реагирования на неизвестные ранее кибератаки.

Уход слабых поставщиков ВКС и зрелость отечественных платформ

Сегмент видеоконференцсвязи за три квартала 2026-го просел на 13% к прошлому году, что заметно меньше, чем снижение на 34% годом ранее. Такое замедление, по мнению экспертов Effect Isource, объясняется уходом с рынка слабых игроков и зрелостью российских платформ. TrueConf, «МТС Линк», «Яндекс Телемост», «Контур.Толк» и DION расширили функциональность и прочно обосновались в госсекторе и корпоративном сегменте.

Согласно результатам исследования Счетной палаты РФ в области госзакупок, в сегменте коммуникационного ПО доля TrueConf составила около 62%.

«По данным аналитиков ресурса «Видео+Конференция», в 2025 году российские платформы коммуникаций в совокупности с зарубежными использовали уже 88% организаций и ведомств страны — против 66% годом ранее, а доля компаний, использующих только зарубежные сервисы, за прошедший год сократилась с 25% до 7%. При этом для импортозамещения еще остается пространство: полностью на российские системы перешли только 43% компаний», — отмечает Алексей Шиллинг, руководитель департамента Enterprise-внедрений Труконф.

Руководитель линейки продуктов Effect Isource Елена Першина подытожила, что госзаказчик становится более требовательным: спрос смещается от точечных продуктов к комплексным платформам и решениям с доказанной эффективностью.

«Это закономерный этап зрелости рынка. После ухода зарубежных вендоров и периода неопределенности заказчики начали выстраивать долгосрочные отношения с теми, кто способен закрыть задачи целиком, а не отдельными продуктами. На этом фоне ИИ является сегментом с выраженной положительной динамикой: здесь совпали и технологическая готовность, и административная поддержка», — комментирует Елена Першина.