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RUVDS выходит на рынок аренды физических серверов Bare Metal

Хостинг-провайдер RUVDS запускает услугу по аренде физических серверов. Bare Metal, в рамках которой все аппаратные ресурсы оборудования направлены на обеспечение одного клиента – без использования слоев виртуализации. Проект реализован на базе дата-центра технологического партнёра компании в Московском регионе. Новый кластер дополняет существующие площадки RUVDS, добавляя конфигурации, ранее недоступные в линейке. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

«Bare Metal – логичное продолжение нашей продуктовой линейки. Мы фиксируем устойчивый спрос на физические серверы: как правило, это заказчики, которые уже «переросли» VPS и готовы сделать следующий шаг в развитии своего бизнеса. Новой услугой мы отвечаем на этот запрос, сохраняя при этом уже привычный уровень сервиса и качества работы», – сказал генеральный директор RUVDS Никита Цаплин.

Услуга стартует с более чем 40 предустановленными конфигурациями в четырех линейках: «Старт», «Стандарт», «Мощные» и «AMD EPYC». Возможность заказать новую услугу уже доступна на сайте компании.

Каждый сервер предоставляется без гипервизора и с полным root-доступом, что позволяет разворачивать любую операционную систему или собственный гипервизор. Бесплатный канал 1 Гбит/с с 10 ТБ трафика в сутки и IP-адрес включены во все конфигурации. Как и в случае с виртуальными серверами, клиентам доступны круглосуточная техподдержка.


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