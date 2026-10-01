Россияне назвали сферы и профессии с лучшими условиями труда. Рейтинг возглавили телеком и дата-сайентисты

hh.ru, российская платформа онлайн-рекрутинга, и сервис по работе с HR-брендом Dream Job провели исследование* и составили рейтинг отраслей и профессий с наиболее комфортными условиями труда. Оценка учитывает то, что сотрудники пишут в отзывах на сайте Dream Job о рабочем месте, оборудовании, графике, бытовой инфраструктуре и физическом комфорте. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Лидер отраслевого рейтинга — телекоммуникации и связь, 4,49 балла из пяти возможных. За ним следуют финансовый сектор (4,42) и ИT (4,38). Замыкают список нефтегазовая сфера (4,05) и добывающая промышленность (4,03).

«Мы проанализировали 2,7 млн отзыв, которые соискатели и работники оставили на Dream Job и увидели, что высокий рейтинг получают не те отрасли, где комфорт хвалят чаще всего, а те, где они перестали быть темой для разговора. Для работодателя это индикатор: условия труда — единственный элемент оффера, который проверяется в первый день. Зарплату сравнят через месяц, руководителя оценят через квартал, а температуру на рабочем месте, будь то цех или офис, удобную мебель, доступ к местам отдыха, чистоту и стул за столом увидят сразу», — сказал основатель и генеральный директор Dream Job Борис Курбатов.

Зависимость между рейтингом и частотой упоминаний обратная: условия труда чаще всего попадают в плюсы там, где отрасль занимает нижние строчки. Дело в том, что там, где рабочая среда влияет на здоровье и выносливость, сотрудники говорят о ней и отмечают спецодежду, питание, технику и организацию смен. В офисных сферах базовый комфорт воспринимается как норма и в комментариях особо не упоминается. В добывающей отрасли этот показатель составляет 11,6% — максимум по рынку, при общей оценке 4,03. В лесной промышленности — 11,4% при 4,08 балла, в автомобильном бизнесе — 11,1% при 4,22. У лидеров показатель ниже: телеком — 7,0%, IT — 6,7%.

Обустройство рабочего места чаще всего упоминают сотрудники СМИ и маркетинга (8,9%), строительства (8,9%), услуг для бизнеса (8,5%) и финансового сектора (8,3%).

Профессиональный рейтинг удовлетворенности условиями труда возглавляют дата-сайентист (4,63), продуктовый аналитик (4,62) и методолог (4,60). Топ-15 полностью занят аналитическими, управленческими и коммуникационными ролями.

Больше всего внимания офису уделяют в отзывах продуктовые аналитики (12,6%), PR-менеджеры (10,2%) и менеджеры по персоналу (10,0%). Реже всего условия труда упоминают DevOps-инженеры (4,2%) и дата-сайентисты (5,5%). Для этих специалистов физическая среда реже становится темой обсуждения: в работе для них важнее техника и возможность работать из любой точки.

*Методология: анализ 2,7 млн отзыва сотрудников на платформе Dream Job. Рейтинг условий труда рассчитан по пятибалльной шкале. Доли упоминаний показывают, в каком проценте отзывов отрасли или профессии соответствующая тема отмечена в блоке «плюсы»